Vodnář

Dnes se naštěstí ujímá žezla Venuše. Její přítomnost na vašem území změní k lepšímu to, co změnit potřebujete. Místo zášti přichází sympatie a láska, úbytek energie střídá vitalita, náhle odmítáte kvap a jste pohodoví. Potěší to hlavně váš protějšek.