Řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Lanškrouna, Litomyšle, Poličky, Skutče či Svitav. V Železných horách je na menších cestách nová vrstva sněhu krytá inertním posypem. Rovněž v Krkonoších a Orlických horách pokrývá vozovky místy zledovatělá sněhová vrstva.

Jak to vypadá na východě a v Jihočeském kraji?

Dnes ráno bylo na východě Čech většinou zataženo, foukal slabý vítr. Na východě Pardubického kraje sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus pěti až plus jedním stupněm.

Jihočeští silničáři zasahují kvůli sněžení v okresech Tábor a Jindřichův Hradec. V dalších částech kraje jsou silnice holé a vymrzlé, se zvýšenou opatrností jsou sjízdné vozovky na Českobudějovicku v lesních úsecích a na mostech. Řekl to dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Jan Hausel. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat od nuly do tří stupňů.

Počasí s Honsovou: O pololetních prázdninách bude teplo, pak přijde ochlazení

Na Táborsku byly v noci nejdřív sněhové přeháňky kolem Mladé Vožice a v okolí Tábora, námrazy se tvořily na Jindřichohradecku u Dačic. „Teď se to na Táborsku posouvá níž. U Mladé Vožice dále hustě sněží, asi v půl šesté jsme měli venku úplně všechno, 11 sypačů a šest inertních vozů, které sypaly. Na Jindřichohradecku jezdily tři nebo čtyři sypače, teď jich jezdí šest,“ řekl Hausel. Sněžení se nyní posouvá od Tábora na Sezimovo Ústí a Soběslav.

Ostatní jihočeské silnice jsou holé a vymrzlé. Na Českobudějovicku jsou některé silnice II. a III. tříd sjízdné se zvýšenou opatrností, námraza se tvořila v lesních úsecích a na mostech.

délka: 01:11 Video 480p 360p 240p REKLAMA Sněhová kalamita na Bruntálsku a Jesenicku Jiří Krušina

Sněžit bude dál

Podle meteorologů bude dnes na jihu Čech převážně oblačno, ojediněle přechodně polojasno, místy slabé sněhové přeháňky, zejména na horách. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách v 1000 metrech minus čtyři stupně.

Silnice na Vysočině jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Během noci nasadili silničáři 93 sypačů. Uvedl to dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Vít Krištof. Nejvyšší teploty v kraji budou dnes od minus jednoho do plus dvou stupňů.

Zima se konečně vrací? V týdnu přijde ochlazení, teploměr spadne pod nulu

Sníh na Vysočině

Přes noc vyjelo na Vysočině 93 sypačů. „Nenapadlo nějak plošně. Na některých místech až pět centimetrů, ale většinou to byl takový poprašek, ale raději jsme to ošetřili. Momentálně nevím o žádném konkrétním problému, místy nám ještě jezdí inerty. Zatím to vypadá v pohodě. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ řekl dispečer.

Na Vysočině bude dnes zataženo až oblačno, ojediněle, později odpoledne a večer místy i polojasno. Místy čekají meteorologové slabé občasné sněžení. Nejvyšší odpolední teploty budou minus jeden až plus dva stupně.

délka: 03:42 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Počasí s Dagmar Honsovou Dagmar Honsová, David Vaníček, Lukáš Červený