Stanice na beskydské Lysé hoře teplotu měří 77 let. Z moravskoslezských stanic, které jsou v provozu alespoň 30 let, je to ale jediná, kde byla teplotní minima platná pro dnešní den překonána. V polohách do 600 metrů nad mořem se teplota v noci a nad ránem pohybovala okolo minus 12 stupňů Celsia. Chladno ale například bylo i v Dolní Lomné. Tam stanice naměřila 18 stupňů pod nulou. Nelze zjistit, zda tam šlo o rekord, neboť je tam stanice v provozu teprve rok.

S ohledem na předpověď počasí je pravděpodobné, že mrazivé teplotní rekordy budou překonány i v dalších dnech. Meteorologové v kraji očekávají pro čtvrtek a pátek ještě ochlazení. Pokud nebude oblačnost, mohou se teploty dostat i v nižších polohách až na minus 20 stupňů Celsia.

Krutá daň mrazivých nocí: Tři bezdomovci umrzli v Ostravě

Nebezpečí umrznutí, silnice vymrzlé

Silnice jsou vymrzlé a většinou holé, na Moravě, Vysočině a v horských oblastech je však místy pokrývá ujetá vrstva sněhu nebo sněhové jazyky a závěje, které tvoří nárazový vítr. V Moravskoslezském kraji zůstávají i přes velmi mrazivé počasí většinou dobré rozptylové podmínky a kvalita ovzduší se opět zlepšila. Mráz si tam ale vyžádal oběti na životech, v Ostravě v posledních dnech pravděpodobně umrzli tři bezdomovci, v celém regionu podle dostupných informací zřejmě šest lidí.

V noci na neděli asi umrzli dva starší manželé nedaleko svého domova v Bocanovicích na Frýdecko-Místecku, podle místních se prý vraceli z oslavy. Podle policie zřejmě umrzl i muž, který ležel v pondělí ráno pod schody komerční budovy v Karviné-Fryštátě, a dva muži a jedna žena bez domova v Ostravě. Nalezeni byli o víkendu a v pondělí na zemi pod mostem nebo v prostoru nákladové rampy. Příčinu úmrtí všech zmíněných musí potvrdit pitva.

Nejnižší teplotu v noci na dnešek zaznamenali meteorologové na Rolavě v Krušných horách, kde teploměr ukázal minus 25,2 stupně Celsia. Méně než minus 20 stupňů bylo i na 11 stanicích, například na Labské boudě, v Jeseníkách na Šeráku, v Pohoří na Šumavě nebo na šumavském vrcholu Plechý, na většině dalších stanic pak bylo mezi minus 15 až minus 20 stupni. Nejtepleji, minus 11 stupňů, bylo v pražském Klementinu.

Český hydrometeorologický ústav uvedl, že teplotní rekordy padly na pětině stanic, které fungují aspoň 30 let. Další noc by se v nížinách i na horách už mělo podle jeho předpovědi oteplovat.

Na východě republiky a na horách na severu Česka se k silnému mrazu dnes přidal silný vítr a sněžení. Se závějemi a sněhovými jazyky na silnicích by proto měli počítat řidiči například na Vsetínsku, Olomoucku, Přerovsku, Prostějovsku, Frýdecko-Místecku, Opavsku, Novojičínsku a Bruntálsku. Na průtahu Tečovicemi na Zlínsku ještě zkomplikovala dopravu havárie vodovodního potrubí, kvůli níž se na vozovce tvoří ledovka.

Na Vysočině vyjely sypače kvůli sněhovým přeháňkám na Třebíčsku a na Ždársku. Ujetá vrstva sněhu pokrývá silnice také v horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor, kde je nárazový vítr může navíc zavát. Sněhové jazyky a závěje se vlivem silného větru tvoří v Orlických horách. Na tamních silnicích druhé a třetí třídy leží místy i zledovatělá vrstva ujetého sněhu krytá posypem.