Počasí dál trápí Česko. Ke sněhu a mrazům se přidal i silný vítr, který zaměstnává energetiky. Na výchdě Čech a na Moravě je kvůli němu aktuálně bez elektřiny na deset tisíc odběrných míst. Noc na neděli zaměstnala i silničáře. Na mnoha místech leží na silnicích sníh, nebo se tvoří námraza. V neděli by mělo sněžení postupně přestávat. Silný vítr zaměstnal i hasiče, kteří vyjížděli k desítkám popadaných stromů a poškozených střech. Na Blanensku vydali zákaz do rekreační oblasti.

Kvůli silnému nárazovému větru eviduje společnost ČEZ čtyři desítky poruch na vedení vysokého napětí, především na Moravě a východě Čech. Bez elektřiny je aktuálně na 10.000 odběrných míst, sdělila dnes ČTK mluvčí společnosti Soňa Holingerová. Dodávky elektřiny by podle ní měly být dnes obnoveny.

Největší problémy jsou na Olomoucku, Přerovsku, v okolí Rychnova nad Kněžnou a Náchoda. „Do terénu okamžitě vyjížděli pracovníci poruchových čet a snaží se obnovit dodávky elektřiny všem odběratelům. Nejčastější příčinou poruch je pád stromů a větví do vedení, které trhají vodiče, dále ulomené izolátory,“ uvedla mluvčí.

Na řadu míst je podle ní problém se kvůli popadaným stromům dostat. „K poruchám se musíme prořezávat. Spolupracujeme se složkami IZS a požádali jsme hasiče u uvolnění cest,“ uvedla mluvčí.

Hasiči vyhlásili zákaz vstupu do rekreační oblasti Suchý na Blanensku na jižní Moravě. Důvodem jsou vyvrácené stromy. Hrozí jejich pád, oblast má asi 27 hektarů, řekl dnes ČTK mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš.

Poruch podle ní již nyní nepřibývá a daří se je odstraňovat. V severních, západních i středních Čechách neeviduje nyní ČEZ v souvislosti s větrem žádné poruchy.

Sněhové jazyky, přeháňky a silný nárazový vítr dnes mohou komplikovat sjízdnost v Moravskoslezském kraji. Opatrní by měli být řidiči hlavně na Bruntálsku, kde na silnicích stále leží zbytky rozbředlého sněhu, a také v některých místech na Opavsku. Ve vyšších polohách tam může být čerstvá zajetá vrstva sněhu. Obdobné je to i v Beskydech. Vyplývá to z údajů zveřejněných silničáři.

V regionu má být dnes podle předpovědi meteorologů zataženo až oblačno, místy bude občasně sněžit. Teploty klesnou až na mínus šest stupňů Celsia, na horách na mínus 11 stupňů Celsia. Silný vítr by měl k večeru slábnout.

Kvůli větru za sebou mají dvě desítky výjezdů i hasiči. Ti likvidují popadané stromy, které dále komplikují dopravu. Od pěti hodin ráno je kvůli nim zavřená i silnice I/11 v úseku mezi Starou Vsí na Bruntálsku a Sobotínem na Šumpersku.

Profesionální i dobrovolní hasiči mají nejvíce práce hlavně v okolí Rýmařova. „U každého výjezdu obvykle jednotky řešily odstraňování několika stromů,“ uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Vítr zatím neustává, podle meteorologů by mohl zeslábnout dnes k večeru. Události se dosud obešly bez zranění i větších materiálních škod.

V katastru Rýmařova hasiči odstraňovali stromy od sobotních 19:30 po celou noc, a to především ve Valšovském žlebu na silnici mezi Rýmařovem a Dlouhou Loučkou a na silnici I/11 přes sedlo Skřítek mezi Rýmařovem a Šumperkem.

Vysočina: Na silnicích leží ujetý sníh

Na silnicích nižších tříd Vysočiny byla dnes ráno vrstva ujetého sněhu posypaná drtí. Hlavní dopravní tahy byly po solení převážně holé a mokré. ČTK to řekl Aleš Hubený z dispečinku krajské správy a údržby. V kraji byl k ránu až osmistupňový mráz. Sněžilo hlavně v sobotu k večeru.

V sobotu večer jezdilo 84 sypačů, dnes ráno ještě silničáři obnovovali posyp 27 vozidly. Potíže v dopravě neměli v noci hlášeny, občas se jen řidiči ptali na sjízdnost.

Během dne by na Vysočině mělo sněžit jen ojediněle, pořád bude mrznout. Odpoledne se teploty budou pohybovat nejvýše mezi minus pěti až minus jedním stupněm Celsia. Vát bude čerstvý severovýchodní vítr s nárazy kolem 50 kilometrů v hodině. Večer bude slábnout.

Střední Čechy: Řidiči by měli být opatrní kvůli rozbředlému sněhu

Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné, řidiči by ale měli být velmi opatrní. Místy mohou na vozovce ležet zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Cestáři, kteří mají v regionu na starost sjízdnost silnic druhé a třetí třídy, nemuseli v noci na dnešek odhrnovat nový sníh. „Silnice jsou ošetřené, jsou holé, suché a vymrzlé,“ řekl ráno ČTK pracovník dispečinku.

Teploty v regionu se pohybují od minus devíti do minus čtyř stupňů Celsia a vane slabý vítr.

Jižní Čechy: Sníh na silnicích trápí řidiče, noc se ale obešla bez nehod

Jihočeské silnice jsou dnes po sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy napadlo až pět centimetrů sněhu, nejvíc na Prachaticku a na Českokrumlovsku. Zbytky sněhu jsou také na chemicky ošetřovaných silnicích, řekl ČTK Otakar Zich z dispečinku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Teploty v kraji k ránu klesly k minus osmi stupňům Celsia, na Šumavě byl i jedenáctistupňový mráz.

Sníh padal v celém kraji. „Údržbu provádíme celou noc. Zásadní problémy nebo dopravní nehody nemáme,“ uvedl dispečer v 07:00. Sůl ale vzhledem k nízkým teplotám nemá takovou účinnost.

Slabě sněžit bude na jihu Čech místy i přes den, na Šumavě budou sněhové přeháňky četnější. Ustávat budou odpoledne. Teploty se dnes v tomto kraji budou držet nejvýše mezi minus čtyřmi stupni a minus jedním stupněm Celsia, na horách v 1000 metrech zůstanou kolem minus sedmi stupňů. Na horách bude foukat čerstvý vítr s nárazy okolo 50 kilometrů v hodině, který bude odpoledne postupně slábnout.

Olomoucký kraj: Hasiči mají za sebou 110 výjezdů kvůli větru

Hasiči v Olomouckém kraji vyjížděli v noci na dnešek a dnes ráno kvůli silnému větru ke 110 událostem. Likvidace následků větru je zaměstnávala již v sobotu, celkem tak za víkend řešili už přes 190 událostí. Odstraňovali zejména spadané stromy, museli se vypořádat s uvolněnými střešními krytinami. Kvůli popadaným stromům je uzavřeno také několik silnic nižších tříd a silnice první třídy u Skřítku na Šumpersku, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Kvůli silnému větru byl zraněn jeden člověk, a to při sobotní dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do spadlého stromu na silnici ze Šternberka do Paseky.

„Výjezdy hasičů stále pokračují, v terénu jsou desítky profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří řeší nastalé situace a odstraňují následky řádění silného větru,“ uvedla mluvčí.

Silnice jsou dočasně uzavřené například mezi obcemi Jívová a Dolany, Hraničné Petrovice a Těšíkov či Chabičov a Huzová na Olomoucku. Na Přerovsku jsou to úseky mezi obcemi Paršovice a Lhota nebo obcí Niva a Protivanov. „Čeká se na utišení větru a uklidnění situace,“ řekla Hacsiková.

Stejně jako v sobotu byla i v noci nejvážnější situace na Šternbersku a Přerovsku. „Na Šternbersku hasiči řešili převážně popadané stromy a větve na komunikacích, drátech elektrického vedení a také na osobních automobilech. Přerovsko si kromě těchto typů událostí vyžádalo i zásahy u uvolněných střešních krytin,“ uvedla mluvčí.

Hasiči odstraňovali například kus uvolněné střechy na budově policie v Přerově. Ve stejném městě byl nahnutý semafor, který hasiči odřezali. V Hranicích odstranili uvolněný satelit na balkoně rodinného domu. „Spadlou střechu rodinného domu, přístavku a garáže řeší hasiči dnes ráno v obci Nová Hradečná. Silný vítr střechu sroloval a několik plechových kusů leží na zahradě,“ řekla Hacsiková.

Západní Čechy: Hrozí namrzání silnic

Mrazy až pod minus deset stupňů byly v noci na dnešek na západě Čech. Silničáři v Karlovarském a Plzeňském kraji upozorňují na možnost namrzání vozovek i tvorbu sněhových jazyků. Silnice jsou chemicky ošetřené a sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Teploty v noci klesly na minus pět až minus deset stupňů. Místy drobně sněžilo. Hlavně na vedlejších silnicích se proto může na silnicích udržovat tenká vrstva sněhu. Na chemicky ošetřených silnicích by mohly vozovky namrzat. Teploty pod bodem mrazu mají zůstat celý den.

Královéhradecký kraj: Vítr místy dosahuje síly vichřice

V Královéhradeckém kraji se dnes vlivem větru tvoří v Krkonoších a Orlických horách na vozovkách sněhové jazyky, v lesních úsecích hrozí pád větví či stromů. Vyplývá to z údajů krajských cestářů.

Na Náchodsku dosahuje vítr rychlosti vichřice. Kvůli spadlých stromům je zavřená silnice třetí třídy z Náchoda do Babí a komunikace z Lipí do Jizbice na Náchodsku. Na Rychnovsku zůstává na silnicích, které nemohou být ošetřovány chemicky, ujetá vrstva sněhu.

Kvůli silnému větru jsou v kraji problémy i s dodávkami elektrické energie. Nejhůře jsou na tom domácnosti na Náchodsku, Rychnovsku, Orlickoústecku a Jičínsku. O problémech informovala regionální mluvčí ČEZ Šárka Beránková. Domácností bez proudu jsou dohromady stovky.

„Naši technici jsou v terénu a na odstranění poruch intenzivně pracují. Snažíme se, aby dodávka energie byla obnovena do všech domácností co nejdříve,“ uvedla Beránková.

Vítr zastavil lanovku na Sněžku i lyžařské areály

Kvůli silnému větru jsou dnes lanovky na Sněžku mimo provoz. Nejezdí z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu a ani na vrchol hory. Některé lanovky se zastavily také ve SkiResortu Černá hora - Pec, řekl ČTK Petr Hynek ze skicentra.

„Nic nejezdí na Černé hoře. V Janských Lázních jezdí vleky Protěž, Formánek I až III a vleky ve Svobodě na Úpou,“ řekl Hynek.

Hynek neočekává, že by se počasí výrazně změnilo. Lidé ale mají sledovat stránky skiresortu. Večerní lyžování na vleku Protěž provozovatel zrušil.

Na hřebenech Krkonoš je silná mlha, sněhu je až 120 centimetrů, nového připadlo deset centimetrů, starý je zmrzlý. Platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice.

Zlínský Kraj: Desítky výjezdů kvůli větru

Hasiči dnes ve Zlínském kraji vyjížděli kvůli silnému větru k více než 20 událostem, odstraňovali zejména popadané stromy, zajišťovali uvolněné střechy. V sobotu ze stejných důvodů zasahovali u 15 událostí. Nejhorší situace je dnes v okolí Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

„Směrem na Hostýn tam popadalo asi deset stromů. Silnice od parkoviště až k poutnímu místu je uzavřena kvůli nebezpečí pádu stromů,“ uvedl mluvčí.

Hasiči zasahují zejména na Kroměřížsku. Strom spadl i na Lesním hřbitově ve Zlíně. U Bystřice pod Hostýnem spadla střecha neobydleného domu. K uvolněné plechové střeše domu vyjížděli hasiči na Riegrovo náměstí v Kroměříži.

Výstraha meteorologů před silným větrem v kraji trvá do dnešních 20:00, poté by měl vítr slábnout.

