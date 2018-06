Jaro, jak ho známe, může být v Česku v dalších letech spíše výjimečné. Tropy a sucho budou trvat od dubna do října a v zimním období se častěji setkáme s deštěm místo sněhu. Myslí si to Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, podle něhož je počasí v posledních 20 letech extrémnější víc než kdykoliv dříve. „V minulosti se vyskytovaly i periody sucha, ale ty byly vždycky zhruba tříleté. Teď zažíváme pátý suchý rok za sebou,“ řekl v rozhovoru ve studiu Blesk.

„Překvapujeme mě, že jaro skoro nebylo a ze zimy jsme přešli téměř do léta. Je to způsobeno dlouhodobě nadprůměrnými teplotami v dubnu a květnu,“ říká šéf českých meteorologů Mark Reider s tím, že duben byl nejteplejším měsícem v dějinách měření. Teplota se pohybovala pět stupňů nad dlouhodobým průměrem.

Jara jsou minulostí?

V rozhovoru ve studiu Blesk zmínil, že tropy z posledních týdnů mohou být projevem a potvrzením scénářů klimatických změn. „Z nich vychází, že by se měla prodloužit teplejší a sušší období, a to zhruba od dubna do října. Naopak vlhčeji by mohlo být od listopadu do března,“ uvádí.

Šéf meteorologuů zároveň nevylučuje, že tyto změny by mohly být trvalé. „Extrémy se vyskytovaly i v minulosti, byly extrémně teplé nebo studené zimy, jara nebo léta. Nicméně četnost výskytů extrémních situací během posledních 20 let je skutečně vysoká. Je to téměř každý druhý rok,“ upozorňuje. Vyloučit zároveň nelze ani to, že letošní i budoucí léta budou teplejší, než bylo v minulosti běžné.

„Zima? Tipuji déšť“

Přes léto tedy bude pršet méně, ale o to intenzivnější srážky je možné čekat v průběhu zimy. „Modely říkají, že roční srážkové úhrny by měly být stejné jako v minulosti. Takže jestli se nám prodlouží suchá období od jara do podzimu, tak zákonitě vychází, že budou zimní měsíce srážkově nadprůměrné. Otázka je, v jaké podobě ty srážky budou padat, jestli to bude sníh, déšť, nebo déšť se sněhem. Já osobně bych si tipl, že bude více pršet než sněžit,“ říká Rieder.

délka: 00:53 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Šéf meteorologů Rieder varuje: „Bouře i bleskové povodně budou častější.“ David Budai, Jan Jedlička

„Situace je vážná. V minulosti se vyskytovaly i určité periody sucha, ale ty byly vždycky zhruba tříleté. „Teď zažíváme pátý suchý rok za sebou a v tom je situace jiná. Srážkové deficity a množství chybějící vody je významné a je zapotřebí, abychom se začali připravovat na to, že by se tato sucha mohla objevovat častěji a případně prodlužovat a prohlubovat,“ uvádí.

Ale nečeká, že by se z Česka stala oblast sucha. „Sucho se bude více projevovat na jih od nás v jižní Evropě a v Africe.“

Extrémní počasí bude častější

Rieder je také přesvědčen, že se Češi musí připravit na to, že počasí bude extrémnější. Častější prý budou silné bouře i bleskové povodně. „Předpokládáme, že se budou zvyšovat extrémní projevy počasí. Koneckonců i celý letošní rok je extrémní a dochází k silným bouřím s přívalovými dešti, srážkami. A tyto extrémy se budou zvětšovat a bude se zvyšovat jejich frekvence výskytu,“ dodává expert.