Neděle bude převážně slunečná, ale po ránu očekáváme v kotlinách v horských oblastech mráz. A to kvůli studenému severnímu proudění, které se bude do střední Evropy dostávat kolem tlakové výše se středem nad Skandinávií. Chladné ráno očekáváme také v nížinách – teplota může ojediněle klesat jen ke 3 °C. Ve většině republiky bude 15 až 13 °C. Denní teploty pak 24 až 26 °C a slabý severovýchodní vítr.

Obloha bude během dne zalitá sluncem – očekáváme jasno nebo polojasno, odpoledne se bude v horských oblastech tvořit kupovitá oblačnost, ze které mohou ojediněle vypadávat slabé dešťové přeháňky. Srážkové úhrny se zastaví do 1 mm.

Pozor na nachlazení

Pozor ovšem na studené ráno – rozhodně nepodceňujte nízké teploty a tepleji se oblékněte. Vhodná bude pevná obuv s ponožkami, dlouhé kalhoty, svetr a větrovka. Jinak hrozí nachlazení.

Proti slunečním paprskům se pak naopak chraňte opalovacími krémy, pokrývkou hlavy a slunečními brýlemi. I přes to, že teploty zůstanou pod letní hranicí, ozonu je nad střední Evropou málo a hrozí spálení už po 25 minutách přes poledne na přímém slunci bez opalovacích prostředků.

Index kondice bude také v neděli na vysokých hodnotách. Zvyšte svoji fyzickou zátěž sportováním – počasí bude ideální na výlety do hor, do přírody, na cyklistiku, na běh, na kolečkové brusle nebo na tenis. Dobře od ruky nám půjde jak duševní, tak fyzická práce – pokud máte nějaké resty, klidně se do nich pusťte. S autem zajeďte do myčky – na obzoru nejsou žádné srážky, vydrží vám dlouho čisté.

