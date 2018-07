Beran

Jste docela netrpěliví a nechce se vám čekat na impuls, který by měl přijít od vašeho protějšku. Jako opravdoví Berani berete vše do svých rukou. Je v pořádku, že jdete na věc přímo. Alespoň budete mít co nejdříve jasno. Zadaní si mohou natlouci nos.