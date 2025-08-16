Na menších tocích odvodňujících Šumavu a Novohradské hory mohou hladiny přechodně stoupnout na první povodňový stupeň (SPA). Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V částech Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého mohou dnes teploty překročit ještě 31 stupňů Celsia.

„Tato výstraha rozšiřuje územní platnost a v některých oblastech zvyšuje stupně nebezpečí ze silných na velmi silné bouřky a rozšiřuje uzemní platnost na vysoké teploty. Nově se přidává výstraha na možnost krátkodobého dosažení 1.SPA v oblasti Šumavy během soboty,“ uvedli meteorologové.

Varování před silnými či velmi silnými bouřkami platí pro téměř celý Karlovarský kraj, jihozápadní okraj Středočeského kraje, Plzeňský a Jihočeský kraj, Vysočinu, Jihomoravský kraj a části Zlínského a Olomouckého kraje. Postupně bude podle meteorologů bouřková činnost ustávat během večerních a nočních hodin.

„Dnes v sobotu 16. srpna se bude od západu na studené frontě ochlazovat a tak teploty přes 31 stupně Celsia očekáváme už jen na jižní a střední Moravě,“ dodal ČHMÚ.

Do neděle také ve středních a severozápadních Čechách přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

