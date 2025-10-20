Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nás čeká velká oblačnost, přechodně i déšť a teploty, které budou zpočátku nadprůměrné. „Většinu týdne doprovodí průměrné až nadprůměrné teploty, velká oblačnost a přechodně i zaprší. Při detailnějším pohledu na jednotlivé dny ale bude počasí pestré,“ uvádí ČHMÚ na svém facebook účtě.
Pondělí přinese zpočátku slunečné počasí, zejména v severovýchodní polovině území. Obloha zůstane většinou jasná až polojasná, mlhy se mohou objevit jen místy na západě. Po chladném ránu s teplotami kolem nuly se odpoledne oteplí na 8 až 13 °C.
Úterý bude teplejší, ale i oblačnější. „Modrá obloha se objeví méně často a hlavně na západě už se vyskytne i slabý déšť,“ hlásí ČHMÚ. V přílivu teplého vzduchu od jihozápadu mohou teploty v Čechách vystoupit až k 17 °C.
Ve středu se počasí začne kazit - na většině území se přidá déšť nebo přeháňky, obloha zůstane zatažená a teploty se budou pohybovat mezi 11 až 16 °C.
Od čtvrtka se přidá i čerstvý jihozápadní vítr, který může v nárazech dosahovat až 55 km/h. Příliv teplého vzduchu však ještě vyvrcholí, a denní maxima se tak mohou blížit až k 18 °C, především v nížinách Čech.
Pátek už přinese citelnou změnu - ochlazení, více oblačnosti a déšť, který bude od severozápadu ustávat. Na západě se může oblačnost přechodně protrhat, zatímco na jihovýchodě zůstane zataženo.
V pátek klesnou ke 14 stupňům. „V závěru týdne k nám začne proudit chladnější vzduch, oblačnosti i srážek ubyde, na horách se začnou objevovat i sněhové vločky a nejvyšší teploty o víkendu většinou nepřekročí 10 °C,“ uvedl ČHMÚ.
Teplotní mapy zveřejněné ČHMÚ ukazují, že noc na pondělí bude chladná - místy s poklesem teplot pod bod mrazu. Naopak čtvrtek 23. října by měl být nejteplejším dnem týdne, s maximy až kolem 20 °C.
Začátek týdne nabídne příjemné podzimní počasí, v polovině týdne se rozprší a rozfouká, a o víkendu dorazí citelné ochlazení s prvními náznaky zimy na horách.
