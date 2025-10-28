Nejvíce sněhu leželo dnes ráno na šumavském Velkém Javoru, kde naměřili 48 centimetrů. Na Labské boudě to bylo 42 centimetrů, Plechý hlásil 35 centimetrů a například Praděd v Jeseníkách 22 centimetrů. Meteorologové upozornili na to, že nesněžilo jen na hřebenech, ale sníh přechodně napadl i v nižších polohách hor.
V okolí hory Praděd v Jeseníkách dnes ráno správci běžeckých tras díky silné vrstvě sněhu upravili první cvičnou stopu z Ovčárny k rozcestí na Praděd a Švýcárnu, běžkaři ale možnost nevyužili.
„Nikoho jsme tady na běžkách neviděli,“ řekl ČTK Jiří Hejtmánek z Horské služby Jeseníky. V Jeseníkách panovalo nevlídné počasí doprovázené sněhovými přeháňkami a silným větrem.
Sníh na tuzemských horách touto dobou nebývá často k vidění. „Minimálně 20 cm leží v říjnu někde na horách v ČR v průměru jednou za tři roky. Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009,“ uvedl ČHMÚ.
V říjnu před 16 lety ale bylo na horách mnohem více sněhu než dnes. Na Lysé hoře v Beskydech byl dokonce více než metr sněhu, konkrétně 103 centimetrů, což je zatím říjnový rekord. Luční bouda měla 87 centimetrů sněhu a přes půl metru ho bylo také na hřebeni Jeseníků a Krušných hor.
„Navíc tenkrát ležel sníh často již od středních poloh, hodně sněhu napadlo na Liberecku a Jablonecku a třeba i na Českomoravské vrchovině leželo 15 až 30 cm a sníh padal i ve vyšších polohách Prahy,“ podotkli meteorologové.
Současná sněhová pokrývka ale na horách ještě nevydrží. Už dnes se začne oteplovat, mrznout v dalších dnech nebude ani v noci. Sníh tak postupně odtaje ve druhé polovině týdne i z nejvyšší poloh.
