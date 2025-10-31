Po pátečním vyjasnění se o víkendu obloha v Česku zatáhne a bude pršet. Teploty ale postupně vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na pátek předpovídají meteorologové jasno až polojasno.
Sledujte počasí na radaru Blesku
„Pátek bude ve znamení zmenšené oblačnosti, ráno a večer s místními mlhami nebo nízkou inverzní oblačnosti,“ popsali počasí na facebooku odborníci z ČHMÚ. V noci na pátek mohou teploty klesnout až na minus jeden stupeň. „Ranní teploty při uklidnění větru poklesnou pod nulu, odpolední většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové.
Sobota pak přinese ochlazení a bude oblačno s mrholením. Noční teploty budou mezi osmi až čtyřmi stupni nad nulou a denní mezi devíti až 13 stupni. Jen při vyjasnění by se mohly přes den pohybovat až kolem 15 stupňů. V neděli bude oblačno až zataženo s deštěm, ale teploty stoupnou. V Čechách bude přes den deset až 14 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 stupňů.
„O víkendu přibude oblačnost, v neděli se přidají i srážky,“ uvedli pracovníci ČHMÚ. „Začátek příštího týdne bude ještě s velkou oblačnosti a s deštěm, ovšem postupně pod vlivem tlakové výše začne oblačnosti a srážek ubývat. Naopak budou přibývat mlhy a nízká inverzní oblačnost,“ doplnili. Teploty v pondělí budou mezi osmi až 13 stupni a v dalších dnech mezi deseti až 15 stupni.
Silný vítr odvál na Slovensku železniční jeřáb na konec kolejnice. Železnice Slovenské republiky
Silný vítr odvál na Slovensku železniční jeřáb na konec kolejnice. Železnice Slovenské republiky