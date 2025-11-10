V noci na pondělí bude většinou zataženo s občasným deštěm nebo mrholením, na severu a severovýchodě se v polohách nad 1000 metrů mohou objevit i srážky smíšené či sněhové. Přes den začne od západu oblačnost ubývat a déšť ustávat. Teploty se budou pohybovat kolem 7 až 11 °C, vítr bude slabý a proměnlivý.
V úterý bude oblačno až zataženo, ráno se místy objeví mlhy. Během dne se přechodně může oblačnost i protrhat, později od západu dorazí místy slabý déšť nebo přeháňky.
Od středy začne do střední Evropy proudit teplejší vzduch od jihu až jihozápadu. Počasí se zlepší a většinou bude polojasno. Ojediněle se může vyskytnout slabé mrholení.
Čtvrtek bude zřejmě nejpříjemnějším dnem týdne. Očekává se jasno až polojasno. Místy se objeví ranní mlhy nebo nízká oblačnost, která se může ojediněle udržet i po celý den.
Také pátek bude ještě převážně slunečný. Po ránu se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, která se ojediněle udrží i během dne. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 6 a 2 °C, při malé oblačnosti kolem nuly, přes den vystoupí na 10 až 15 °C.
O víkendu se ale začne počasí znovu měnit. Od severu postoupí studená fronta, která přinese více oblačnosti a srážek. Bude převážně oblačno až zataženo, místy s mlhami nebo mrholením. Denní teploty se sníží na 4 až 9 °C.
