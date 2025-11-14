Meteorologové k tomu upozorňují, že v denních hodinách může snížit propustnost oblačnosti pro sluneční svit přítomnost saharského prachu. V příštím týdnu se v noci a ráno může lokálně vyskytovat náledí.
Jak bude?
Pátek: Oblačno až polojasno, místy mlhy nebo nízká oblačnost, a to zejména na Moravě, v Poohří a v Polabí. Ojediněle může mrholit. Nejnižší noční teploty 6 až 2 stupně, při jasné noci můžou klesnout k nule. V Pošumaví a při silnějším větru kolem 10 stupňů.
Nejvyšší denní teploty 9 až 14 stupňů, při mlze nebo nízké oblačnosti kolem 7 stupňů. Nejtepleji bude v Pošumaví a na Jesenicku, to až kolem 17 stupňů! Na horách bude kolem 13 stupňů. Co se týče povětrnostní situace, očekáváme slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 m/s. Ve Slezsku čerstvý vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Sobota: Bude zataženo až oblačno, pouze ve Slezsku bude zpočátku dne i polojasno. Místy čekáme mlhy, večer ojediněle déšť, nejnižší noční teploty 7 až 2 stupně, nejvyšší denní 7 až 12 stupňů. Povětrnostní situace bude klidná, místy bude maximálně do 4 m/s z východních směrů. Ve Slezsku v první polovině dne vítr jihozápadní.
Neděle: Zataženo až oblačno, přes den místy polojasno, k ránu mlhy. Zejména v severní polovině území se místy očekávají přeháňky nebo občasný déšť. Nejnižší noční teploty 7 až 3 stupně, nejvyšší denní teploty 8 až 13 stupňů. Vítr bude na většině území velmi slabý, jen na severu a severovýchodě území místy mírný 3 až 6 m/s.
Pondělí: V pondělí se razantně ochladí. Bude zataženo, od severozápadu s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer se od severozápadu trochu vyčasí, očekává se ubývání oblačnosti a ustávání srážek. V noci i ve dne se bude teplota pohybovat mezi 2 a 6 stupni, pouze na Moravě a ve Slezsku bude mezi 5 a 9 stupni. Očekává se také mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, na Českomoravské vrchovině s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Úterý: Nejvyšší denní teploty mezi 2 a 6 stupni, nejnižší noční razantně klesnou – bude mrznout, očekávají se teploty mezi -1 a -5 stupni, při uklidnění větru mohou spadnout až k -7 stupňům. Na většině území se čeká polojasno. Vítr bude slabý, nejdříve ze západu, v průběhu dne se změní na jihovýchodní.
A po zbytek týdne?
Očekává se zataženo až oblačno s ojedinělými dešti nebo přeháňkami. Na východě budou srážky četnější. Srážky můžeme čekat i smíšené nebo sněhové – to nejdřív ve středních lokalitách, ke konci týdne i na zbytku území.
V noci bude pod nulou – nejnižší noční teploty 0 až -5 stupňů, při zmenšené oblačnosti až -7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 stupňů, postupně ale budou klesat až do rozmezí -1 až +4 stupně.
