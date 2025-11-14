Teploty na Šumavě dnes odpoledne vystoupaly k 20 stupňům Celsia. Na některých místech je i překonaly. Vysoké hodnoty na horách způsobila inverze. Nejvíce naměřili v Kašperských Horách na Klatovsku, kde bylo 21 stupňů. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1967 o téměř tři stupně Celsia. ČTK to řekl František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.
„Příští týden bude s nádechem zimy. Inverze zmizí a dorazí k nám od severozápadu chladný vzduch. Rozptylové podmínky se zlepší. Nejen na horách, ale i v nižších polohách se mohou objevit sněhové vločky, i když velké úhrny srážek nás prozatím nečekají,“ uvádí ČHMÚ.
Dnešní hodnoty byly nepatrně vyšší než čtvrteční teploty, které také ovlivnila na horách silná inverze.
Na šumavské stanici Churáňov dnes naměřili 19,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2010 měl hodnotu 17,6 stupně. Kvilda Perla dnes zaznamenala 19,3 stupně Celsia, což představovalo překonání nejvyšší hodnoty 14,5 stupně z roku 2002. A také v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách dnes padl rekord. Doposud platila hodnota 14,3 stupně Celsia z roku 2020. Dnes v Pohoří na Šumavě bylo 20,7 stupně.
„Jedná se o výrazné překonání rekordů. Teplo bude ještě o víkendu, ale od pondělí by se už mělo ochladit. V příštím týdnu by mohlo i sněžit a to i v nižších polohách,“ řekl Vavruška.
Přezujte, upozorňují meteorologové
„Kdo ještě ′nepřezul′ na zimní pneumatiky, doporučujeme ale stejně raději v dalších dnech udělat. Objevit se mohou i další zimní jevy, třeba náledí. Ochlazení se projeví na studené frontě během pondělí. Modely se již shodují, že epizoda vpádu chladnějšího vzduchu nebude úplně krátká, ale bude zasahovat patrně přes celý příští týden, ačkoli zejména počasí o příštím víkendu ještě není zcela jisté,“ pokračují meteorologové.
„Denní teploty nebudou přesahovat 10 °C, a noci mohou být mrazivé. Pokud se vyjasní, mohou klesat lokálně teploty i k -5 °C nebo níže. Co se týče sněžení, první by se mohlo objevit na studené frontě v pondělí, kdy bude hranice sněžení od severozápadu klesat z cca 1100 m na 400 - 500 m. Později večer v pondělí se také může tvořit už i náledí,“ uvádí ČHMÚ.
„Další srážky by pak mohly přijít směrem ke konci pracovního týdne a víkendu, ale to ještě bude upřesněno, zde je zatím nejistota příliš velká,“ dodali meteorologové.
