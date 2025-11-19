Do střední Evropy fouká ze Skandinávie. Teploty se budou pohybovat okolo nuly, mrznout může i přes den. A to jsou pro konec listopadu podprůměrné hodnoty.
Severák navíc přifoukne i sněhové přeháňky. Vločky se budou sypat nejen na horách, ale místy nasněží i v nižších polohách. „Na Moravě a ve Slezsku se budou vytvářet sněhové jazyky,“ varuje Český hydrometeorologický ústav. Opatrní by pak měli být řidiči.
Noci jsou místy i hodně mrazivé. „Aktuální ranní teploty jsou od -1 do -5 °C, na jihu Čech díky celonočnímu vyjasnění místy klesla teplota až k -7 °C, například v Husinci nebo Borkovicích,“ uvedl ve středu ráno ČHMÚ.
Kde bude bílo?
Do sobotní půlnoci napadne v Krušných horách dalších až deset centimetrů sněhu. Sněžit by nemělo v Polabí, na jižní Moravě, Hané a části Slezska. Jinak se aspoň sněhového poprašku dočká celý zbytek Česka.
Na silnicích už to klouže
V jedno velké kluziště se včera ráno proměnily silnice na některých místech Česka. Nehody zastavily dopravu i na namrzlých dálnicích. Meteorologové varují před náledím i v dalších dnech.
- D3: Nejhorší situace byla na jihu Čech. Už v 5 hodin ráno byl na dálnici D3 uzavřen na 73. km tah z Českých Budějovic na Prahu. Havarovalo tam auto a jeho části byly rozházené po vozovce.
- D4: Po čtvrt na sedm byla uzavřena D4 ve směru na Prahu u Čimelic. Důvodem byly tři nehody, auta bourala na zledovatělé vozovce.
- Vysočina: Nejtragičtější nehodou byla srážka náklaďáku s osobním vozem na zledovatělé silnici v osm ráno ve Velkém Meziříčí. Řidič osobáku nepřežil.
Jak bude?
- Dnes: Oblačno, mrznoucí mlhy. Den 0 až 5 °C.
- Zítra: Oblačno, místy sněhové přeháňky, pod 400 m déšť. Noc -4 až +1 °C, den 1 až 5 °C.
- Pátek: Oblačno, sněhové přeháňky. Noc -7 až -1 °C, den -1 až +3 °C.
- Sobota: Oblačno, sněhové přeháňky. Noc -8 až -1°C, den -2 až +2 °C.
- Neděle: Oblačno, občasné sněžení. Noc -7 až -2 °C, den -3 až +2 °C.
