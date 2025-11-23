Obecně na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a sněží tam na mnoha místech. „Na sněhuláka to sice úplně všude není, minimálně tedy ne na toho velkého. Na většině území Moravy a Slezska nicméně leží alespoň poprašek sněhu a na řadě míst ještě stále sněží, aktuálně (09:00) třeba v Beskydech nebo na jihu Moravy,“ stojí v tweetu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V Beskydech napadlo až kolem 15 centimetrů sněhu.
„V Čechách převládá dnes malá oblačnost, kromě jejich východní části je jasno a jen výjimečně se vytvořily mrznoucí mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty zatím klesly většinou na minus 6 až minus 11 stupňů Celsia, chladněji je na západě,“ uvedli dnes ráno meteorologové na síti X. Na Moravě a ve Slezsku převládá velká oblačnost, teploty jsou tam proto vyšší, nejčastěji mezi minus jedním až minus šesti stupni.
Meteorologové v sobotu vydali výstrahu před dnešním sněžením na severovýchodě Moravy a Slezska s předpokladem většinou kolem pěti až deseti centimetrů sněhu, v Beskydech až 15 centimetrů. Odpoledne má sněžení ustávat. „Zítra se situace obrátí a sněhu se dočkají zase Čechy,“ dodávají.
Tam naopak ČHMÚ vydal výstrahu před ledovkou, konkrétně na jihu Čech, na Vysočině a v části Středočeského kraje. Výstraha platí od pondělních 18:00 do úterních 09:00. Ledovka může způsobit problémy v dopravě. Lidé by si také měli dávat pozor, aby neuklouzli.
Meteorologové žádají veřejnost ze zasněžených oblastí o pomoc: „Úhrny byly velmi lokální. Budeme tedy velmi vděčni, pokud nám formou snímků ideálně s metrem pošlete výšku sněhové pokrývky u vás. Zejména z oblasti Mikulovska, Hodonínska a okolí - vděčni ale budeme za jakoukoli lokalitu na Moravě a ve Slezsku,“ vyzývá ČHMÚ na sociální síti. „Budeme mít větší povědomí o prostorovém rozmístění úhrnů sněhu.“
Na horách v Česku už několik centimetrů přírodního sněhu je, mnohé lyžařské areály začaly zasněžovat. Šumava v rozmezí desetí dní zaznamenala neskutečný propad: 14. listopadu v Kašperských Horách díky inverzi naměřili 21 °C, proti dnešním -25 to znamená 46 stupňů rozdíl!
