V pátek bude jasno až polojasno. Místy se mohou objevit mrznoucí mlhy. Teploty v noci spadnou na -2 až -7 stupňů Celsia, ojediněle i -9 stupňů Celsia. Přes den se teploty budou pohybovat mezi 0 a 4 stupni Celsia. „Povrchy komunikací budou kluzké v důsledku náledí nebo námrazy,“ varují meteorologové. Večer na západě se může tvořit ledovka.
V sobotu se slunce schová a bude zataženo až oblačno, na Moravě a Slezsku polojasno. Opět tvorba mrznoucích mlh. V Čechách se přes den od západu místy objeví déšť, může být i mrznoucí. Ve vyšších polohách přeháňky sněhové. Teploty v noci 0 až -5 stupňů Celsia, na východě až -7 stupňů Celsia, přes den 1 až 5 stupňů Celsia. Podle ČHMÚ při mrznoucích srážkách hrozí tvorba ledovky.
V neděli bude oblačno až zataženo, místy polojasno. Znovu mrznoucí mlhy. Pršet bude v Čechách, a to k večeru, déšť může i namrzat. V polohách nad 1000 m budou srážky smíšené nebo sněhové. Noční teploty v rozmezí 0 až -4 stupně Celsia, při malé oblačnosti -6 stupňů Celsia. Teploty přes den 0 až 5 stupňů Celsia. I v neděli se ojediněle při mrznoucích srážkách objeví ledovka.
V podobném duchu bude pokračovat počasí i na začátku příštího týdne. V pondělí zataženo až oblačno, mrznoucí mlhy a slabé sněžení. Noční teploty 1 až -4 stupňů Celsia, denní 0 až 4 stupně Celsia.
