Povrchy silnic v Libereckém a Ústeckém kraji jsou převážně suché či vlhké. Namrzlé jsou podle silničářů některé úseky hlavních tahů z České Lípy do Litoměřic a z Nového Boru na Varnsdorf. Na inertně udržovaných silnicích v horských oblastech Liberecka, Jablonecka i Semilska je ujetá vrstva sněhu krytá posypem. V horách leží do dvou centimetrů sněhu.
Podle předpovědi bude na druhý svátek vánoční na severu Čech jasno až polojasno, jen ojediněle se bude vyskytovat nízká oblačnost. Nejvyšší teploty budou od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, na horách od nuly do tří stupňů.