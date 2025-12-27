Zpočátku soboty ještě bude jasno. Na severu a severovýchodě místy, jinde ojediněle zataženo. Oblačnost začne přibývat večer od severu a na severu a severovýchodě se místy objeví slabé sněžení. Teploty přes den -1 až 3 stupně Celsia, na západě až 5 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na horách, například na Šumavě meteorologové očekávají 6 stupňů Celsia.
V neděli bude zpočátku oblačno až zataženo. Na severovýchodě a severu bude místy pokračovat sněžení, jinde bude ojedinělé. Během dne srážky budou ustávat a vyjasní se. Teploty přes den -2 až 2 stupně Celsia.
„Další poměrně výrazné ochlazení, tentokrát už rozsáhlé a trvalejší, nás čeká během pondělí/úterý, kdy do velké části Evropy pronikne velmi chladný vzduch od severu kolem rozsáhlé tlakové níže nad Ruskem. Oblačnosti bude většinou hodně a zvýší se výrazně šance i na sněžení,“ uvádí meteorologové, co nás čeká na začátku dalšího týdne.
Silvestr a Nový tak budou chladné dny s odpoledními maximy kolem nuly. „Na horách bude kontinuálně mrznout. Může i častěji zasněžit,“ uvádí ČHMÚ s tím, že chladný bude začátek příštího roku. „Modely se shodují, že sever Atlantiku bude blokovat výrazná tlaková výše, která bude prozatím zamezovat změně proudění. Sněžení by mělo být také častější,“ konstatují meteorologové.
