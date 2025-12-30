Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) prošla v noci na dnešek přes Česko studená fronta. Na většině míst tak alespoň chvíli sněžilo. „Ještě do rána se začalo od severu vyjasňovat. Přes den bude tedy jasno až polojasno, přechodně místy zvětšená oblačnost a na horách místy sněhové přeháňky či sněžení, navečer se objeví ojediněle i mimo hory,“ uvádí meteorologové.
Dnes teploty vyšplhají maximálně na jeden stupeň Celsia. A i zítra se podle ČHMÚ budou pohybovat kolem nuly: „Během Silvestra začne od severozápadu opět sněžit, i když v nížinách se může opět jednat o smíšené srážky. Bude také větrno a tak lze očekávat ve vyšších polohách tvorbu sněhových jazyků a na horách také závějí.“
Středočeský kraj
Středočeské silnice jsou sjízdné s opatrností, někde v noci nasněžilo, některé silnice mohou být namrzlé. Krajští silničáři měli v terénu téměř všechny vozy, řekl Jakub Honzák z dispečinku krajské správy a údržby silnic (KSÚS).
Podle webu Dopravniinfo.cz hrozí náledí i na některých dálnicích a silnicích první třídy, na 47. kilometru dálnice D4 je podle webu nebezpečí akvaplaningu.
Zlínský kraj
Vozovky ve Zlínském kraji namrzají, při jízdě je proto namístě opatrnost. Po nočním sněžení zůstávají na některých silnicích v regionu, především na Vsetínsku a Zlínsku, zbytky sněhu, který je nezřídka po chemickém ošetření rozbředlý.
Před námrazou varují silničáři na silnici I/35 ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku, II/150 v Komárně na Kroměřížsku nebo silnici II/493 v Petrůvce na Zlínsku. Náledí se tvoří na vytížené silnici I/69 mezi Jasennou na Zlínsku a Liptálem na Vsetínsku, která v tomto úseku vede přes vrch Syrákov. Na silnici druhé třídy u Branek na Vsetínsku komplikuje průjezd nehoda nákladního auta.
Liberecký kraj
Motoristé by dnes ráno měli v Libereckém kraji jezdit se zvýšenou opatrností, mrzne a silnice mohou klouzat. Hlavní tahy jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, místy mohou být zbytky rozbředlého sněhu. Solí se v podhorském Libereckém kraji udržuje jen zhruba polovina silnic. Ostatní cesty sypou silničáři drtí nebo pískem nebo jen protahují pluhem. Na silnicích nižších tříd, hlavně v horách, je proto většinou uježděná vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem.
Pardubický kraj
V Pardubickém kraji nasněžilo. Silnice od středních poloh místy pokrývá nový sníh a někde jsou sněhové přeháňky. Na komunikacích také zůstávají zbytky po pluhování nebo rozbředlý sníh. Na Pardubicku se může tvořit námraza.
S vrstvou nového sněhu by řidiči měli počítat v okolí Žamberka a v Železných horách, rozbředlý sníh nebo jeho zbytky jsou v okolí Moravské Třebové, Lanškrouna, Litomyšle, Skutče, Svitav a Hlinska. Na Pardubicku se na komunikacích může vytvářet námraza.
Jihočeský kraj
Silničáři na jihu Čech od nočních hodin odstraňují napadlý sníh z vozovek. Na některých místech v lesních úsecích mohou být silnice kluzké. Zatím nejsou nikde v dopravě problémy, řekla Jana Ludačková z dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.
„S údržbou jsme začali kolem 2:00. Postupně se přidávala technika ve všech okresech podle toho, jak srážky přibývaly,“ uvedla. Dodala, že po ránu je v terénu na 130 vozů jihočeské správy údržby a silnic. Na místech, kde se smí používat sůl, je situace lepší. Jinde totiž může pod sněhem posypaným štěrkem zůstávat namrzlá plocha. „Ale na žádných hlavních tazích problémy neregistrujeme, a vozovky by proto měly být s opatrností sjízdné,“ řekla Ludačková.
Karlovarský kraj
Hlavně vedlejší silnice v Karlovarském kraji mohou být po nočním sněžení kluzké. V noci napadlo několik centimetrů sněhu, který při teplotách pod bodem mrazu samovolně neodtává. Hlavní tahy jsou ale ošetřené a i kvůli silnějšímu provozu na nich už povětšinou sníh roztál.
Olomoucký kraj
Silnice v Olomouckém kraji v noci na dnešek pokryl sníh, všechny vozovky jsou však sjízdné. Správci silnic vyrazili do terénu ve všech okresech kraje, silnice jsou podle nich většinou holé po chemickém posypu nebo se zbytky sněhové kaše. Nejvíce sněhu napadlo ve vyšších polohách na severu kraje, Jesenicko hlásí až tři centimetry, na Šumpersku napadlo do pěti centimetrů sněhu.
Jihomoravský kraj
Na silnicích v některých částech Jihomoravského kraje by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Ačkoliv jsou sjízdné, mohou na nich být zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření. V Brně leží sněhový poprašek. Silničáři měli v terénu posypové vozy, plyne z jejich informací. Sníh a led také zapříčinil nepravidelnost a zdržení u některých autobusových linek, uvedla na svém webu společnost Kordis JMK, která je koordinátorem krajské dopravy.
Královéhradecký kraj
Na silnicích na Trutnovsku leží po nočním sněžení zbytky sněhu. Na cestách u obce Vestřev a mezi Rtyní v Podkrkonoší a Červeným Kostelcem hrozí námraza. Dálnice D11 byla dnes ráno po chemickém ošetření mokrá, uvedli silničáři.
