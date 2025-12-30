Sněžit bude podle meteorologů hlavně během středečního odpoledne a večera, tedy poslední den letošního roku. Sněhové jazyky, na horách závěje, se mohou tvořit minimálně do pátečního večera.
Nová sněhová pokrývka může způsobit komplikace v dopravě, zásobování i při chůzi, poškodit stromy či dráty elektrického vedení. Lidé by při cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně a nezapomenout na zimní výbavu. Při cestách do hor jsou nutné sněhové řetězy a zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku a opatrnost při pobytu venku. Silný vítr může poškodit stromy, hrozí úrazy uvolněnými předměty či zlomenými větvemi. Lidé by měli zajistit okna, dveře, skleníky a odstranit nebo upevnit volně uložené věci například na zahradách, dvorcích či balkonech. Návštěvníci hor by měli omezit túry, zejména do hřebenových partií, a dodržovat pokyny Horské služby.
