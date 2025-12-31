- Sněžení na Silvestra odpoledne a večer na mnoha místech zkomplikovalo dopravu. Na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod.
- V Jihlavě se zranili tři chodci, do kterých vjelo osobní auto, které dostalo smyk.
- Ve Středočeském kraji měly problémy autobusy. Spoje nabíraly zpoždění.
- Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska.
- Řidiči by měli být na cestách opatrní, shodují se silničáři.
- Záchranáři na řadě míst hlásí zvýšený počet nehod.
Během silvestrovského večera a noci a první den nového roku bude v Česku dál sněžit. Na horách na severu napadne až 15 centimetrů sněhu. Hustě sněžit má do rána mimo jiné v části Trutnovska a Rychnovska. Meteorologové navíc očekávají silný vítr, varují před tvorbou sněhových jazyků, na horách závějí.
Silničáři mají v terénu veškerou techniku. Přesto nabádají k opatrnosti. Kromě hlavního tahu do Polska zůstává pro kamiony uzavřená silnice třetí třídy z Mníšku přes Oldřichov v Hájích na Raspenavu a Hejnice na Liberecku, autobusy a osobní auta tudy projedou.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Na doporučení policie je uzavřená i jedna vedlejší silnice na Litoměřicku. Se sněhem na vozovce musejí řidiči počítat třeba při jízdě po hlavním tahu přes Červenohorské sedlo nebo přes Ostružnou, opatrnost je tam na místě.
Husté sněžení způsobilo odpoledne zpoždění asi desítky autobusových linek ve Středočeském kraji, některé zastávky byly dočasně zrušeny, na některá místa se autobusy dočasně vůbec nedostaly.
V Královéhradeckém kraji se na kluzkých cestách stala řada nehod. Rozbředlý sníh po chemickém ošetření dnes odpoledne pokrýval i dálnici D11.
Tři zranění chodci v Jihlavě
Po smyku osobního auta v Jihlavě ošetřili dva lehce a jednoho lehce zraněného chodce. V Kunčicích nad Labem na Trutnovsku odpoledne řidič osobního auta narazil do plotu.
Na silnici I/14 u krkonošského Černého Dolu řidič osobního auta skončil v příkopu a utrpěl zranění. U Chotěvic na Trutnovsku se srazila čtyři osobní auta, jedno auto havarovalo v Dolním Lánově.
Po havárii osobního auta na silnici I/35 u Úlibic na Jičínsku byl na silnici kyvadlový provoz. Hasiči hlásili nehody také u obce Sedlec na Třebíčsku nebo u Šlapanova a Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.
Předpověď na silvestra a Nový rok
Výstraha před silným vichrem a novou sněhovou pokrývkou nově platí od středy 31. 12. 2025 11:00 do pátku 02. 01. 2026 22:00. „Tato výstraha upravuje územní platnost varování před silným větrem zejména na Českomoravské vrchovině, přidává varování před novým sněhem v Orlických horách a upravuje územní a časovou platnost varování před sněhovými jazyky na severovýchodě a východě území,“ vysvětlil ČHMÚ.
Od středečního do čtvrtečního rána podle meteorologů napadne na severozápadě, severu a severovýchodě Čech, v Karlovarském kraji a na severozápadním návětří Českomoravské vrchoviny až 10 cm, na horách i kolem 15 cm sněhu. Většina má napadnou ve středu odpoledne a večer.
Během středečního odpoledne pak bude zesilovat vítr. „Kombinace prachového sněhu a silnějšího větru povede nejprve v Čechách, ve čtvrtek dopoledne postupně i na severovýchodě a východě území zejména od vyšších poloh k tvorbě sněhových jazyků, na horách později i závějí,“ varují meteorologové.
Slabnout bude vítr v pátek večer. „Zesilující jihozápadní vítr dosáhne v období od čtvrtečního dopoledne do pátečního odpoledne zejména v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě území nárazů mezi 15 a 20 m/s (55 a 70 km/h),“ upozorňuje ČHMÚ.
Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk