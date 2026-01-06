Na Šumavě bylo včera nejchladněji z celého Česka. Zatímco teploměr na stanici Kvilda-Perla ukázal minus 30,6 stupně, na nedaleké Rokytské slati meteorologové naměřili 29,9 stupně pod nulou. Na Březníku pak bylo minus 28,6 stupně.
Dnešní ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia.
Na Šumavě se k hranici minus 25 stupňů Celsia ještě přiblížily například stanice v Borových Ladech, Volarech nebo Hliništi. „Podobné teploty jako dnes a v pondělí očekáváme ještě ve středu a ve čtvrtek ráno. Potom by se mělo o něco oteplit,“ uvedl Frühbauer.
Dodal, že rekordní hodnoty pro dnešní den nikde na jihu Čech překonány nebyly. Ale i v Českých Budějovicích, které leží v nižší nadmořské výšce, se ráno teplota blížila k minus deseti stupňům Celsia.
Podle předpovědi meteorologů bude dnes přes den podobné počasí jako v pondělí. Znamená to většinou polojasno a teploty kolem minus pěti stupňů Celsia.
Zima byla i ve městech. V Českých Budějovicích naměřili nad ránem minus 14,9 stupně. Ve stanici v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku bylo vůbec nejchladněji v historii měření. Včera tam naměřili minus 22,6 stupně, což znamená o 1,3 stupně silnější mráz než dosavadní rekord z roku 2010. A teploty budou ještě klesat.
Silné mrazy vyvrcholí ve čtvrtek. „Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku,“ doporučují odborníci Českého hydrometeorologického ústavu. Od pátku by se pak mělo začít oteplovat.
Pozor na laviny
V posledních dnech také sněžilo. Nejvíc bílé nadílky připadlo v Krkonoších, kde na hřebenech leží až 70 centimetrů sněhu, ve žlabech ho může být ještě víc. Horská služba proto vyhlásila druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětistupňové škály.
V Grónsku i +5 stupňů
Zatímco střední Evropa mrzne, v Grónsku blízko severního polárního kruhu je na tamní poměry neobvykle teplo. Místy se teploty vyšplhaly až k +5 stupňům, na některých stanicích naměřili i pět dní za sebou hodnoty bez mrazů. Ty normální by přitom měly být okolo minus deseti stupňů.
Jak bude?
Dnes: polojasno, na severozápadě ojediněle sněžení. Den -7 až -2 °C.
Zítra: polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy, místy slabé sněžení. Noc -14 až -7 °C, den -7 až -2 °C.
Čtvrtek: polojasno, postupně oblačno až zataženo, ojediněle sněhové přeháňky. Noc -16 až -8 °C, den -7 až -2 °C, na severovýchodě až -9 °C.
Pátek: oblačno, občasné sněžení, v nižších polohách místy déšť se sněhem. Noc -10 až -3 °C, den -5 až 0 °C, v Čechách až 4 °C.
Sobota: zataženo až oblačno, občasné sněžení nebo přeháňky. Noc -6 až +1 °C, den -3 až +2 °C.
