Pod -20 spadla v noci na včerejšek teplota v Krkonoších i na jihu Čech, a další noci nebudou o nic příznivější. Na většině republiky se může rtuť teploměru choulit u -16 stupňů.
Odborníci varují, že takový chlad je pro člověka životu nebezpečný, v noci na něj pravděpodobně doplatil bezdomovec v Brně, kterého našli záchranáři už bez známek života. „Po našem příjezdu už mu bohužel nešlo pomoct. Smrt z podchlazení nelze vyloučit,“ uvedla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Nebezpečí číhá také na silnicích, z nichž může ledovka udělat dráhu pro adrenalinový sport. K tomu všemu se navíc přidá sněžení, které nás bude provázet příštími dny pravidelně, a třeba na západě Čech může v sobotu připadnout až 20 cm nové bílé pokrývky.
Bruslaři slaví, ale pozor na led!
Kvůli nekončícím mrazům u nás postupně zamrzají přírodní nádrže, menší říčky, a dokonce už i velké vodní toky. Řada nadšených bruslařů už se vydala ledy ozkoušet, a někteří odvážlivci i ten na řekách.
Policie ale před vstupem na přírodní led varuje. Na mnoha místech stále není dost silný, navíc tloušťka ledu se může v různých místech zásadně lišit kvůli proudění vody. Bezpečná by měla být síla vrstvy alespoň 12 centimetrů.
Jak bude?
- Dnes: oblačno až zataženo. Den -7 až -3 °C. Zítra: zataženo, sněžení či déšť se sněhem. Noc -9 až -4, den -5 až 0 °C.
- Sobota: polojasno, sněhové přeháňky. Noc -9 až -4, den -3 až +1 °C.
- Neděle: oblačno, sněžení. Noc -12 až -7, den -8 až -3 °C.
- Pondělí: oblačno, občasné sněžení. Noc -14 až -9, den -8 až -3 °C.
