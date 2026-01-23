V pátek bude zataženo, výjimečně se může vyjasnit spíše jen na horách. Na Moravě a ve Slezsku by mohlo na některých místech slabě sněžit nebo mrholit. Nejvyšší teploty budou kolem dvou stupňů, na západě Čech ale nepřekročí minus pět stupňů Celsia.
Sobota a neděle budou oblačné, slunce se objeví jen ojediněle. Výjimečně může slabě sněžit. Teplotní maxima budou na čtyřech stupních, na západě Čech bude znovu chladněji. V neděli začne odpoledne hlavně na jihu místy sněžit nebo padat déšť se sněhem. V nižších polohách Moravy a Slezska budou srážky dešťové.
Na začátku příštího týdne pak meteorologové očekávají sněžení na většině území ČR. Teploty zůstanou kolem nuly.
Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 Blesk.cz - David Malík