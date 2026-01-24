Výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu Jihomoravského a Olomouckého kraje a části Vysočiny, Pardubického, Moravskoslezského a Zlínského kraje.
Obyvatelé Olomoucka na sociálních sítích varují před silnicemi i chodníky pokrytými extrémně kluzkou vrstvou ledu. Jeden příspěvek se týká také informace o zapadlém autobusu MHD v Topolanech.
Ledovka se kvůli mrznoucímu mrholení tvoří také na Zlínsku - na některých úsecích Uherskohradišťska, Kroměřížska i Vsetínska. Obezřetnost je nutná.
Ve Zlínském kraji se teploty dnes ráno pohybují kolem bodu mrazu a mrholí. Podle informací ŘSD silničáři silnice chemicky ošetřili, přesto řidičům doporučují při cestách zvýšenou opatrnost. Náledí se může tvořit například na D55 mezi Babicemi a Bzencem na Uherskohradišťsku, mrholí také v oblasti Uherského Brodu. Na Vsetínsku se teploty pohybují kolem třech stupňů pod nulou a rovněž mrholí.
Obezřetnost je podle informací ŘSD nutná hlavně na Prostějovsku. S mrholením, které doprovázejí teploty pod bodem mrazu, musejí řidiči počítat například na D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Ledovku hlásí správci silnic mezi Vrbátkami a Kralicemi na Hané, průjezd je tam se zvýšenou opatrností. Na místě je nákladní auto, které nemůže pokračovat v jízdě. Náledí se vyskytuje také na silnicích druhých a třetích tříd na Konicku, silničáři tam nyní provádějí posyp.
Na mrznoucí mrholení a možnou tvorbu ledovky upozorňují správci silnic také mezi Osekem nad Bečvou a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku, i tam je zvýšená opatrnost namístě. Neprůjezdná komunikace je nyní kvůli náledí podle dopravních informací policie u obce Klokočí na Přerovsku. Na Olomoucku se ledovka může vytvářet kvůli mrholení v oblasti Šternberska.
Zvýšená opatrnost je namístě také v části Šumperska. "V noci se vyskytovalo mrholení a srážky, částečně byly sněhové. Nyní mrholí v oblastech, kde je mlha. Vozovky po chemickém ošetření jsou holé a mokré, zvýšená opatrnost je nutná na inertních úsecích, na Libinsku se tvořila ledovka. V ostatních částech se ledovka netvoří, teplota se začíná zvyšovat," řekl dnes ČTK dispečer šumperské správy silnic.
Policisté dnes ráno evidují v kraji několik nehod. U Chromče na Šumpersku narazilo auto do dopravního značení, dvě auta se srazila na ledovce v Prostějově. Policisté také evidují dvě nehody na dálnici D1 u Nezamyslic na Prostějovsku, havarovalo tam nákladní vozidlo a také dodávka, která skončila mimo vozovku.