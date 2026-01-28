„V noci na středu očekáváme zejména na Moravě, ve Slezsku a na západě Čech slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení, při kterém se může vytvářet slabá ledovka. Na jihu a jihovýchodě Moravy se bude během noci mírně oteplovat a pravděpodobnost tvorby ledovky se zde bude snižovat,“ uvedli meteorologové.
Náledí nebo ledovka v Česku komplikovaly dopravu a ztěžovaly chůzi i v předchozích lednových dnech. Oba zrádné jevy se liší způsobem vzniku. Náledí je ledová vrstva pokrývající zemský povrch, která vzniká postupným mrznutím dešťových kapek na povrchu země nebo zmrznutím roztátého sněhu. Ledovka je průvodním jevem mrznoucího deště nebo mrholení. Vodní kapky po dopadu na zem či předmět zmrznou a vytvářejí průhlednou vrstvu ledu s hladkým povrchem. Ledovka na rozdíl od náledí vzniká nejen na komunikacích, ale i na větvích, plotech, drátech či sloupech. Může tak zkomplikovat i provoz vlaků, tramvají či trolejbusů.
Jak bude:
- Středa: 1 až 5 °C, na horách kolem -2 °C. Ráno mrznoucí nebo slabé sněžení.
- Čtvrtek: -2 až 2 °C, od jihu občasné sněžení, zpočátku pod 300 m déšť se sněhem. Napadne 2 až 15 cm, v severní polovině Čech 0 až 5 cm.
- Pátek: -2 až 2 °C, napadne až 4 cm.
