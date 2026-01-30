Sledujte počasí na radaru Blesku
V pátek bude převažovat velká oblačnost, na jihozápadě Čech se přechodně může objevit i polojasná obloha. Přes noc rtuť v teploměru ukáže 0 až -4 °C. V severovýchodní polovině území se místy vyskytne slabé občasné sněžení, jinde podle meteorologů jen výjimečně. „Po ranních teplotách kolem -2 °C vystoupí přes den teploty na -1 °C až 3 °C,“ uvedl ČHMÚ. Slabý vítr by neměl přesáhnout rychlost 6 m/s. Ojediněle se mohou objevit mlhy, někde dokonce mrznoucí.
O víkendu bude oblačno až zataženo, v neděli postupně zejména na severovýchodě místy polojasno. V sobotu se nejvyšší denní teploty budou pohybovat od -4 °C do 1 °C a v neděli od -3 °C do 1 °C, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem -4 °C. Na severovýchodě může v neděli v noci teplota klesnout až k -8 °C. V následujícím týdnu se pak začne postupně oteplovat. Ojediněle může slabě sněžit. V Čechách se objeví místy mrznoucí mlhy, jinde spíše ojediněle. Vítr dosáhne rychlosti 2 až 5 m/s.
