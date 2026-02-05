„Dnes zůstane obloha převážně zatažená, zpočátku se místy, postupně ojediněle, vyskytne déšť nebo mrholení,“ uvedl ráno ČHMÚ na sociální síti X.
Zpočátku se při mrznoucích srážkách může tvořit ledovka. Na horách se může objevit i déšť se sněhem. Teploměr dnes odpoledne ukáže mezi jedním a šesti stupni Celsia, na jihovýchodě Moravy až devět stupňů.
Převážně zatažené nebe bude podle předpovědi také v pátek, slabě pršet může hlavně ve východní polovině území. Teplotní maxima budou podobná jako dnes, chladněji kolem jednoho stupně Celsia meteorologové očekávají na západě.
Teploty přes den budou k pěti nebo šesti stupňům Celsia stoupat také o víkendu, slunce se nadále neukáže. Pršet bude místy, ve vyšších polohách mohou být srážky smíšené nebo sněhové.
Od pondělí může být nebe i jen oblačné, ojediněle bude sněžit a níže i pršet. Přes den budou teploty kolem nuly, v noci bude mrznout.
