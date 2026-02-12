Čtvrtek ráno na většinu území přinese občasný déšť, v oblastech nad 1000 m n. m. lze očekávat srážky smíšené či sněhové. Na Moravě se místy mohou vyskytnout také mlhy, jinde budou spíše ojedinělé. V průběhu dne by mělo být povětšinou oblačno až zataženo, pouze na východě může být zpočátku i polojasno.
Nad 1100 m n. m. se mohou sněhové srážky objevit i k večeru. Noční teplotní minima klesnou k 5 až 0 °C, denní maxima vystoupají na 5 až 10 °C, na horách v polohách nad 1000 m n. m. se budou držet okolo 1 °C. V jihozápadní části území nepřesáhnou denní teploty 4 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Oblačno až zataženo bude také v pátek, místy se opět objeví déšť. V oblastech nad 900 m n. m. mohou být srážky sněhové či smíšené. V průběhu dne by mělo postupně srážek i oblačnosti ubývat. V noci rtuť v teploměru klesne k 6 až 2 °C, přes den vystoupá k 5 až 9 °C. Na jihu Moravy se oteplí až na 11 °C. Mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s bude k večeru slábnout.
Zmenšená oblačnost bude v sobotu zpočátku panovat pouze na jižní Moravě, jinak bude převážně zataženo. Od severozápadu potupně na většinu území dorazí déšť, který postupně přejde ve sněžení. Nejnižší noční teploty klesnou ke 2 až -2 °C, nejvyšší denní dosáhnou 0 až 4 °C, jih Moravy může zaznamenat až 8 °C, odpoledne však přijde postupné ochlazování. Večer a přes noc může ojediněle vznikat náledí. Mírný vítr opět nepřesáhne 7 m/s.
V neděli lze očekávat oblačno až polojasno, na východě republiky může zpočátku sněžit, jinde budou sněhové přeháňky spíše ojedinělým jevem. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi -2 až -7 °C. Pokud nasněží a vyjasní se, mohou však klesnout až k -9 °C. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v souvislosti s poklesem teplot varují před tvorbou náledí. Denní teplotní maxima se vyhoupnou k -3 až 2 °C. Mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s bude k večeru opět slábnout.
Dagmar Honsová – co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk