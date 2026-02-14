Dnes v průběhu dne bude zataženo, zpočátku i mrznoucí mlhy a na východě až oblačno, píše ČHMÚ.
Od severozápadu se na naše území nažene déšť nebo déšť se sněhem. Ten se ze stejného směru postupně bude měnit ve sněžení, místy i vydatnější. Bude mírně foukat, očekává se mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
Nejvyšší denní teploty budou sice na jihovýchodě Moravy až okolo 7 stupňů, na zbytku území však v rozmezí od 0 do 5 stupňů a na horách v 1000 m kolem -1 stupně. Co se tlaku týče, očekává se slabší, večer až silný vzestup.
Ještě větší teplotní spád meteorologové očekávají v neděli. Od rána bude na většině území zataženo a bude vydatně sněžit. V průběhu dne srážky a postupně i oblačnost od severozápadu začnou ubývat. Foukat bude mírný severní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který bude během dne slábnout a měnit se na jihovýchodní. Nejvyšší denní teploty spadnou na +1 až -3 stupně, nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi -1 a -5 stupni.
Vydatné sněžení
Během dneška začne na většině území Česka sněžit, srážky zpočátku mohou být i smíšené nebo dešťové. „Sníh bude nejdříve odtávat, později odpoledne a večer se bude postupně ochlazovat a začne se vytvářet souvislá sněhová pokrývka,“ uvedla Petra Sýkorová z ČHMÚ.
V neděli ráno a dopoledne bude sněžení slábnout. Původní výstraha z pátku varovala před vydatnějším sněžením v pásu od Českomoravské vrchoviny po Jeseníky a Slezsko a nezahrnovala jihočeskou část Šumavy s jejím podhůřím.
„Vzhledem k mírnému, přechodně až čerstvému severnímu větru se budou během noci na neděli až do neděle odpoledne, kdy vítr zeslábne, tvořit sněhové jazyky, a to zejména na východě a severovýchodě republiky,“ doplnila Sýkorová. Jinde se podle ní sněhové jazyky objeví jen ojediněle.
Meteorologové v souvislosti se sněžením varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství a jezdit obezřetně. Problémy by mohly vzniknout v zásobování, opatrní by měli být i chodci. Na horách meteorologové radí dodržovat pokyny Horské služby, řidičům nezapomenout na zimní výbavu.
