Nejvíce problémů v dopravě bylo na Vysočině. Policisté v úterý ráno varovali, aby šoféři raději vůbec nenajížděli na D1 u Humpolce nebo Jihlavy. V noci se na ní stalo několik nehod, ve stoupáních jsou uvízlé kamiony.
Na D1 blokovaly uvízlé kamiony v obou směrech úsek mezi 88. a 115. kilometrem, problémy jim dělalo stoupání k Větrnému Jeníkovu. V obou směrech se stalo několik nehod, nikdo se při nich nezranil. Kolony byly i na příjezdových komunikacích k dálničním nájezdům. Přímo na dálnici se kolony kolem 6:30 začaly pomalu rozjíždět, stále jsou ale několik kilometrů dlouhé.
Na Vysočině byly ráno zablokované kamiony a auty i jiné silnice. Komplikovaná doprava byla na silnici 38 z Jihlavy do Štoků, na I/34 u Myslotína a na I/19 u Dubovic, několik kamionů stálo u Starého Pelhřimova.
Husté sněžení zasáhlo také Olomoucký kraj s výjimkou Jesenicka. Místy napadlo až deset centimetrů sněhu. Na Prostějovsku musejí se sněhem počítat řidiči i na dálnici D46. Nehoda, která se obešla bez zranění, se stala i na D1 na 304. kilometru ve směru z Přerova na Ostravu. U Rakůvky na Prostějovsku vyšetřovali nehodu dvou autobusů, vozidlo havarovalo i u Prosenic na Přerovsku.
Na Klatovsku zase havaroval autobus s dětmi. Podle hasičů sjel ze silnice a kvůli špatné poloze museli hasiči děti vyprostit oknem.
V Královéhradeckém kraji havarovalo ráno na dálnici D11 na 66. kilometru u sjezdu Chýšť ve směru na Prahu osobní auto. Hasiči ráno vyprošťovali havarované auto také v Bydžovské Lhotce na Hradecku.
V Moravskoslezském kraji byla kluzká D1 od Oder na Novojičínsku až po polské hranice, stejně tak dálnice D48 na obchvatu Frýdku-Místku. V okolí Třanovic byla na D48 námraza. U Frýdlantu nad Ostravicí se na sjezdu ze silnice I/56 srazila dvě nákladní auta. U Hladkých Životic na Novojičínsku se na silnici /57 srazila dvě osobní auta, stejně tak ve Frenštátě pod Radhoštěm v Rožnovské ulici nebo v ulici Obránců míru v Kopřivnici.
Na jižní Moravě je kvůli sněžení potřeba počítat se zpožděním linkových autobusů v integrovaném systému, a to až o hodinu. Autobusy rovněž neobsluhují několik zastávek na Blanensku či Znojemsku.
Na některých místech v Česku se může vyskytovat také ledovka. Kvůli ní byla ráno neprůjezdná vedlejší silnice u obce Mšené-Lázně na Litoměřicku. Zvýšená opatrnost platila ze stejného důvodu i na vedlejší silnici u Klášterce nad Ohří na Chomutovsku nebo na silnici I/9 u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku.
Problémy jsou i jinde v Česku, silnice jsou ale většinou s opatrností sjízdné. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ovšem může sněžení komplikovat dopravu ještě během dopolední dopravní špičky a vydatně sněžit bude i v noci na středu.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Ve středu lze očekávat oblačno až zataženo. Místy se vyskytne sněžení či sněhové přeháňky. Na Moravě budou pod 300 m n. m. srážky především smíšené. K večeru by mělo na celém území postupně ubývat jak oblačnosti, tak srážek. Přes noc teploty klesnou k 1 až -3 °C, přes den vystoupají k -1 až 3 °C, na jihu Moravy bude možné zaznamenat až 5 °C. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
I ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, sněžit bude ojediněle především v horských oblastech. Občasné sněžení se v průběhu dne objeví i na jihu území. Srážek bude k večeru postupně ubývat, místy může být dokonce polojasno. Přes noc teploměr ukáže -3 až -7 °C, při snížené oblačnosti dokonce -9 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi -3 až 1 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
Polojasno až skoro jasno bude v pátek, oblačnosti však k večeru postupně přibude. V noci teploty klesnou k -4 až -8 °C, místy při uklidnění větru až k -11 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí -4 až 1 °C. Mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s může na Moravě v nárazech dosahovat rychlosti až 15 m/s.
V sobotu bude zataženo až oblačno, od západu na většinu území postupně přijde sněžení. Pod 700 m n. m. budou přes den v Čechách přeháňky především dešťové. Noční teplotní minima klesnou k -3 až -9 °C, denní maxima stoupnou na -2 až 4 °C. Vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V neděli a začátkem dalšího týdne by se mělo postupně oteplovat. Na většině území se vyskytne déšť, který může být i mrznoucí. Na horách bude nadále přechodně sněžit. V noci by se teploty měly pohybovat mezi 0 až 5 °C, na Moravě okolo -2 °C. Nejvyšší denní teploty pak vystoupají na 5 až 10 °C.
Dagmar Honsová -Kdy byla nejsilnější ledovka? Bára Holá, Lukáš Červený