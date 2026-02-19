Na jihu Čech a části jižní Moravy může od dnešního večera do pátečního rána napadnout až 12 centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě, řidičům doporučují sledovat dopravní zpravodajství. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před novou sněhovou pokrývkou platí od dnešních 18:00 do pátečních 06:00 pro několik regionů v Jihočeském a Jihomoravském kraji.
Nad severní Itálií se podle meteorologů prohlubuje tlaková níže, která přinese nejen do oblasti Alp, ale i k jižním sousedům ČR vydatné sněžení. Podotkli, že počasí v Česku ovlivní okrajově, a to hlavně večer a v noci na pátek, kdy se díky ní zintenzivní sněžení.
O víkendu ale přijde velká otočka. „Odpolední teploty díky teplému jihozápadnímu proudění mohou vystupovat až na 13 °C a nejnižší noční teploty nebudou klesat pod bod mrazu,“ řekla Blesku meteoroložka Dagmar Honsová. Od středy se bude obloha vyjasňovat a k teplému vzduchu se přidá i sluneční svit, v Praze a středních Čechách naměříme odpoledne dokonce až 16 °C!
Bez skoku do léta
Letos nás oproti loňsku nečeká velký skok ze zimy do léta. „Podle výhledu centra NCEP bude březen a duben s mírnou kladnou teplotní odchylkou od dlouhodobého normálu. Ten je v březnu 3,2 °C a v dubnu 8,5 °C,“ řekla Honsová. Mrazy se možná vrátí na začátku března.
Příroda už kvete
Na promrzlé, někde ještě sněhem přikryté půdě ohlašují na zahrádkách, v parcích i v lesích již nesměle příchod jara jeho první poslové z říše rostlin. Třeba v Pardubicích se objevily první sněženky a sem tam svítí z trávy jako malá sluníčka žluté květy talovínů. Pomalu se probouzejí k životu také bramboříky a krokusy.
Spačci se vrátili
Z teplých krajin už se vrátili špačci. Přílet tohoto štěbetavého ptáčka monitoruje Rudolf Kovařík na své meteorologické stanici v Šindelové na Sokolovsku od roku 1975. „Přilétávají mezi 9. únorem a 10. březnem. Letos dorazili 14. února,“ popsal Kovařík.
Jak bude?
Dnes: zataženo až oblačno, místy sněžení. Den -3 až +3 °C.
Zítra: jasno až polojasno, místy sněžení. Noc -10 až -3 °C, den -3 až +1 °C.
Sobota: oblačno až zataženo, místy sněžení nebo déšť se sněhem. Noc -11 až -4 °C, den 0 až 6 °C.
Neděle: zataženo až oblačno, občas déšť, místy sněžení. Noc teploty 0 až 5 °C, den 5 až 12 °C.
