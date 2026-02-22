Nárůst hladin toků může podle rozšířené výstrahy nastat na severovýchodě Jihočeského kraje, většině území Vysočiny, Kutnohorsku a Poděbradsku ve Středočeském kraji, Chrudimsku a Svitavsku v Pardubickém kraji, na jihozápadě Královéhradeckého kraje a východě Libereckého kraje. Výstraha platí od dnešních 18:00 až do odvolání. Voda se podle meteorologů nebude vylévat ze břehů, ale zrychlí se odtok vody a podmáčená půda může ohrozit stabilitu stromů.
„Vzhledem k očekávaným srážkám a tání sněhové pokrývky očekáváme dosažení prvního stupně povodňové aktivity v povodí horní Jizery, Cidliny a s malou pravděpodobností také v povodí Nežárky a následně Lužnice. Územní platnost byla rozšířena o horní povodí Moravské Dyje, Svratky, Sázavy a Doubravy,“ oznámili pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). „Vzestupy očekáváme od nedělního (dnešního) večera a v průběhu noci na pondělí. Doporučujeme sledovat aktuální situaci,“ doplnili.
Krkonošské laviny
Na hřebenech Krkonoš od soboty napadlo asi deset centimetrů sněhu a celková sněhová pokrývka dosáhla až jednoho metru. Dnes přišla do Krkonoš obleva s deštěm, který by podle meteorologů mohl být i trvalejší.
V lavinových katastrech Krkonoš od soboty platí druhý nejnižší lavinový stupeň z pětidílné stupnice. „Sněhová pokrývka je vlhká, v nižších polohách hor až podmáčená. Během dne budou srážky dešťové i na hřebenech hor. Mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu, a to ve všech expozicích,“ uvedl lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý. Na hřebenech byla dnes dopoledne silná mlha.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Silný vítr dnes, stejně jako v sobotu, zastavil horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Dopoledne měl v nárazech rychlost přes 90 kilometrů v hodině. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Teplota se na Sněžce pohybovala těsně pod nulou, pocitová teplota byla kvůli větru kolem minus deseti stupňů, vyplývá z dat měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory.
Provoz lanovky se během dne může změnit, aktuální stav mohou turisté sledovat na webu lanovky. Úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu zůstal v provozu. Z Růžové hory na Sněžku se mohou lidé vydat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru. Provoz ostatních lanovek vítr neomezil. V areálu Mladé Buky u Trutnova je však lanovka mimo provoz kvůli poruše.
Laviny i v Jeseníkách
Na druhý stupeň se zvýšilo i lavinové nebezpečí v Jeseníkách. Důvodem je především velká nestabilita navátého sněhu. Do nejvyšších moravskoslezských hor dnes dorazila obleva, teploty se na horách drží nad bodem mrazu, řekl ČTK dispečer jesenické horské služby Mirek Černý.
Počasí se odráží i na návštěvnosti, dnes byla na horách výrazně nižší než v sobotu. Velký pohyb lidí na horách zaměstnal také záchranáře, první víkendový den zasahovali u dvou desítek úrazů.
V Jeseníkách nyní leží ve 1300 metrech nad mořem kolem 45 centimetrů sněhu. „Proti sobotě nastalo výrazné oteplení, v nížinách už jsou především dešťové srážky, na hřebenu se ještě sem tam vyskytuje sníh, ale už jde o mokrý sníh. Po dnešním měření byla zvýšena lavinová situace z prvního na druhý stupeň. Je to hlavně kvůli bezpečnosti, profil, který vyšel, není stabilní,“ řekl dispečer.
Podle jeho kolegy Martina Chalupy se na závětrných svazích uložilo větší množství převátého sněhu, právě místa s navátým sněhem vykazují velkou nestabilitu, což podle něj dnes prokázal terénní test stability sněhové pokrývky. Horští záchranáři přitom dali výstrahu na žleby a muldy, tedy na místa s navátým sněhem.
V Jeseníkách jsou i nadále všechna lyžařská střediska otevřena, obleva by v příštích dnech do jejich provozu zasáhnout neměla. Provozovatelé areálů se totiž díky předchozím mrazivým teplotám na podobné situace dostatečně zásobili umělým sněhem.
Dagmar Honsová - Co je ledovka, jak vzniká a jak dobře se dá předpovědět? Bára Holá/Blesk