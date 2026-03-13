V pátek bude jasno nebo polojasno, na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Ráno se mohou objevit mlhy, které především v Čechách budou i mrznoucí. Noční teplotní minima se budou pohybovat okolo 5 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty se vyhoupnou k 15 až 17 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
V sobotu bude přibývat oblačnosti, odpoledne se místy vyskytnou přeháňky, které mohou být na horách na západě Čech i sněhové. V noci teploty klesnou na 8 až 4 °C. Denní teploty budou pohybovat kolem 13 až 18 °C, na západě Čech může být i mírně chladněji. Mírný vítr o rychlosti 3 až 7 m/s může na Českomoravské vrchovině dosáhnout v nárazech až 15 m/s.
V neděli se začne výrazně ochlazovat. Denní teploty se budou v Čechách pohybovat mezi 5 a 10 °C, na Moravě a ve Slezsku může být ještě 11 až 15 °C. Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky, které budou v Čechách nad 700 m n. m. sněhové. Chladnější počasí bude pokračovat i na začátku příštího týdne, kdy přes noc teplota místy klesne mírně pod bod mrazu.
