„Očekáváme, že nejvyšší teploty vystoupí většinou na 14 až 19 °C, v severozápadní polovině Čech na 9 až 14 °C, ale během dne se začne od západu ochlazovat,“ popisují dnešní počasí meteorologové. „Odpoledne se od severozápadu postupně na většině území přidá i déšť nebo přeháňky, které budou v Čechách v polohách nad 500 m přecházet do sněhových. Na východ území srážky postoupí až večer,“ pokračují s tím, že dnešek bude místy i poměrně větrný.
Zbytek týdne se ponese v zimním duchu se zvýšenou oblačností a srážkami. V polohách nad 500 m budou sněhové a na severovýchodě a východě území i vydatné. „Očekáváme, že do sobotní půlnoci může ve zmíněných oblastech, spadnou od 10 do 50 mm srážek, což znamená, že v polohách nad 600 m může nová sněhová pokrývka na některých místech dosahovat i přes 15 cm,“ avizují meteorologové. V oblasti Jeseníků a Beskyd může připadnout dokonce až půl metru nového sněhu.
