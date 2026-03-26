Výstraha před hustým sněžením platí do pátečního rána pro východ Moravy a Slezska. V noci na pátek se v části Moravy a Slezska přidá silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 kilometrů za hodinu, slábnout bude v pátek večer.
Ve středu se přitom nejvyšší teploty v Česku pohybovaly na řadě míst kolem 16 stupňů a na jihu Moravy přesáhly i 19 stupňů. Dnes výrazně klesnou na pět až devět stupňů.
„Sněží tady poměrně intenzivně. Je krásná zima. Jelikož srážky jsou v předpovědi na celý dnešní den, možná i na zítra, a je to s čerstvým větrem, tak se dá předpokládat, že budou na hřebenech sněhové závěje,“ řekl dispečer Horské služby Beskydy Dušan Zajíc.
Turisty by nemělo překvapit, že na turistických chodnících nemusí být všude prošlapaná stopa. „Je nutné počítat s hlubším sněhem a s nějakou časovou i fyzickou vyšší náročností túr. Dole už jsou většinou lidé přeorientovaní na letní sezonu, tak musí počítat s tím, že tady panují opravdu zimní podmínky,“ dodal Zajíc.
V největším lyžařském středisku v regionu Ski Bílá se stále lyžuje. Vedoucí střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula řekl, že se tam bude lyžovat ještě minimálně do neděle. „Budeme se rozhodovat, jestli to protáhneme na Velikonoce, nebo ne. Všechno bude záležet na tom, kolik toho nasněží, a na vývoji počasí,“ řekl.
Ve vyšších polohách Šumperska a Jesenicka v noci na dnešek po několikatýdenní pauze napadlo až 15 centimetrů sněhu, silnice jsou v těchto horských oblastech sjízdné se zvýšenou opatrností. Sněžení v hřebenových partiích Jeseníků nečekaně zlepšilo podmínky pro běžecké lyžování.
„V nižších partiích připadlo do pěti centimetrů,“ uvedl dispečer Horské služby Jeseníky. Vydatné sněžení v posledních hodinách výrazně zlepšilo podmínky pro běžecké lyžování v okolí hory Praděd, běžecké stopy dnes do čerstvého sněhu vyjela upravit rolba. „Před týdnem skoro na kolo, dnes zase na lyže. Na Pradědu jedeme dál,“ komentovali na sociálních sítích nečekaný příděl sněhu správci běžeckých tras v okolí Pradědu.
Ve Zlínském kraji jsou v provozu ještě vleky ve Stupavě na Uherskohradišťsku. Návštěvnost není vysoká, denně tam lyžuje zhruba stovka lidí, řekl dnes ČTK provozovatel areálu Lubomír Orel. Sezonu přesto středisko ještě ukončit neplánuje. Další zimní areály v regionu zavřely už v předchozích týdnech.
V Krkonoších se stále lyžuje ve Špindlerově Mlýně a ve SkiResortu Černá hora - Pec a také ve Vítkovicích a v Harrachově. V Orlických horách jsou v provozu Říčky, Šerlišský Mlýn a o víkendu pojede i areál v Orlickém Záhoří. ČTK to zjistila od zástupců areálů. Ochlazení podmínky pro lyžování zlepšilo, na horách i nasněžilo.
Předpověď je příznivá. I když se má na víkend mírně oteplit, na horách může sněžit. V sobotu by mělo sněžit od 700 metrů nad mořem, v neděli od 500 metrů. V noci bude o víkendu mrznout. Podobné počasí by mělo vydržet i na začátku příštího týdne.
V Krkonoších v lavinových katastrech platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na severních svazích. Na jižních a slunných svazích je sníh pouze ve žlabech a na závětrných místech. Jižní svahy Sněžky a Kozích hřbetů jsou beze sněhu, uvedla dnes v lavinové předpovědi Horská služba Krkonoše. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle.
To, že slunečné počasí s teplotami i přes 15 stupňů Celsia vystřídá v týdnu výrazné ochlazení s přeháňkami a sněžením, meteorologové avizovali už dřív. V úterý uvedli, že nyní je už takřka jisté, že kvůli tlakové níži v oblasti západního Slovenska se bude výraznější sněžení vyskytovat ve čtvrtek, případně v pátek hlavně v nejvýchodnějších oblastech ČR.
„Studená fronta postupuje přes naše území, na Klínovci v Krušných horách už je pod nulou a sněží. Na jihu Moravy naopak teploty atakují téměř 20 °C. Zesiluje zároveň i vítr,“ informoval ČHMÚ ve středu, téhož dne vydal výstrahu před novou sněhovou pokrývkou. Podle té meteorologové očekávají sněžení hlavně od noci na čtvrtek do pátečního rána.
„V průběhu období zde může zejména ve vyšších a horských polohách napadnout 7 až 15 cm, na severním návětří hor 20 až 30 cm nového sněhu. Během pátečního dne bude sněžení v této oblasti slábnout a později přecházet do deště,“ uvádí se ve výstraze.
Jak bude?
- Ve čtvrtek se přes den očekává zataženo, na západě a severozápadě až oblačno, s ojedinělými přeháňkami. V jihovýchodní polovině území, postupně jen na východě a jihovýchodě trvalé srážky – zejména v oblasti Beskyd i vydatnější. Sněžení meteorologové očekávají v polohách nad 500 m, při intenzivnějších srážkách i níže. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 5 až 9 °C, na jihovýchodě a východě území 1 až 5 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C.
- V pátek bude polojasno až oblačno, na Moravě a ve Slezsku až zataženo a zejména na východě a jihovýchodě zpočátku občasný déšť nebo déšť se sněhem. V polohách nad 500 m bude i sněžit. V severozápadní polovině území bude přes den oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, v Čechách až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C.
- O víkendu se po chladném pátku podle meteorologů mírně oteplí. Bude až 13 stupňů. Objeví se ale přeháňky a hlavně na horách může padat i sníh. V sobotu bude jasno až polojasno, místy přeháňky, ve vyšších polohách i sněhové. Na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až oblačno a zpočátku ojediněle déšť, v polohách nad 1000 m bude sněžit. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, v Čechách až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, na západě Čech kolem 8 °C.
- V neděli se očekává oblačno až zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami převážně v oblasti Čech, nad 500 m i sněžení. Později odpoledne a k večeru začne srážek i oblačnosti postupně ubývat. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, v Čechách až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C.
