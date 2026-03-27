„Bohatou sněhovou nadílku jsme zaznamenali od včerejšího rána hlavně na hřebenech Beskyd a Bílých Karpat, hlavně na jejich severním/severovýchodním návětří,“ uvedli meteorologové.
Sledujte aktuální počasí na radaru Blesku
Kolem 20 centimetrů sněhu připadlo od čtvrtečních 7:00 také na Velké Čantoryji nebo Kohútce. Na Bílém Kříži, ve Velkých Karlovicích nebo na Bílé to bylo zhruba deset centimetrů.
Meteorologové dnes v regionu očekávají další sněžení, mělo by ale už být jen občasné. Varují tam však před silným větrem s nárazy nad 65 kilometrů za hodinu, který může ve vyšších polohách tvořit sněhové jazyky a závěje.
