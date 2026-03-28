Například ve Volarech na Prachaticku naměřili dnes ráno minus 10,6 stupně Celsia. U Volar na stanici Luční potok klesla teplota na minus 11,2 stupně Celsia. Ve Strakonicích meteorologové zaznamenali nové rekordní minimum pro 28. březen. Dnes tam naměřili minus 6,2 stupně Celsia, což znamená překonání minima z roku 2013. Tehdy bylo ve Strakonicích minus 5,5 stupně Celsia. Nejnižší hodnotu na jihu Čech, což bylo zmíněných minus 14 stupňů, dnes naměřili na stanici Perla, která se nachází u Kvildy poblíž Jezerní slatě.
„Přes den očekáváme na jihu Čech jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat v rozmezí od sedmi do deseti stupňů Celsia,“ uvedl Gregor. Dodal, že předpověď na neděli nepočítá s tak silným ranním mrazem, protože bude více oblačno. Jasnější počasí, kdy teploty více klesají, by mohlo být v noci na pondělí.
