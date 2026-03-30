V pondělí lze očekávat zataženo až oblačno, na východě území může být zpočátku dne také polojasno. Zejména na západě se vyskytne déšť či přeháňky, které nad 500 m n. m. mohou být i sněhové. Ojediněle se během odpoledne srážky mohou objevit i ve východní části republiky. K večeru by srážek i oblačnosti mělo postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 4 až 9 °C, mírný vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Během úterý přibyde oblačnosti, na většině území se objeví přeháňky, které mohou být nad 600 m n. m. i sněhové. K večeru jich však bude ubývat. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi 2 až -2 °C, denní maxima okolo 4 až 9 °C. Mírný vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Oblačnost přetrvá i do středy, po ránu se objeví přeháňky, které v polohách nad 500 m budou i sněhové. Při malé oblačnosti může rtuť teploměru v noci ukázat až -4 °C, povětšinou se však noční teplotní minima budou pohybovat okolo 2 až -2 °C. Přes den teploty vystoupají na 5 až 10 °C. Slabý až mírný vítr dosáhne rychlosti 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek lze očekávat oblačno až polojasno, opět s přeháňkami, nad 900 m n. m. i sněhovými. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi -2 až 4 °C, denní teplotní maxima okolo 7 až 11 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 6 m/s.
Od pátku do neděle bude oblačno až polojasno, přechodně se objeví také přeháňky, přičemž na horách by ještě mělo nasněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat v rozmezí 6 až -1 °C. Přes den dojde k oteplení na 10 až 15 °C.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok.
