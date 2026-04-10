Sněžení v Karlovarském kraji komplikuje dopravu, především na Karlovarsku napadlo nad ránem místy i několik centimetrů mokrého sněhu. Na silnici I/6 stojí na výjezdu z Karlových Varů ve směru na Prahu kamiony a průjezd oběma pruhy je zablokovaný. Serpentiny jsou pokryté ledovkou, zjistila ČTK. Policisté od rána řešili několik nehod a havarovaných vozidel. Na většině území kraje se teploty pohybují okolo nuly. Sněžení nebo déšť se sněhem by měly ustávat kolem poledne.
„Policejní hlídka je na silnici I/6 na výjezdu z Karlových Varů, kde ve stoupání stojí kamiony i ostatní auta a u střelnice je hlášená nehoda. Další nehoda je hlášená u Šemnice na Karlovarsku a v Karlových Varech na Čankovské ulici,“ řekl ČTK policejní mluvčí Jan Bílek.
Karlovy Vary zasypal sníh
Podle serveru dopravní info jsou silnice zasněžené na většině území kraje. V Jáchymově na silnici I/25 jsou vyjeté koleje, na Božím Daru je silnice pokrytá souvislou vrstvou sněhu. Situace je lepší na Chebsku, kde sníh na vozovkách neleží, komunikace jsou mokré a místy mohou klouzat. Podobně je tomu na Sokolovsku, kde padá déšť se sněhem a silnice jsou mokré.
Meteorologové uvedli, že v Plzeňském a Karlovarském kraji ráno sněží i v nejnižších polohách. „Aktuálně máme poměrně výrazné sněžení v Plzni, kde se udržuje už i slabá sněhová pokrývka,“ uvedli na síti X.
Všechny silnice v Plzeňském kraji kraji jsou mokré. SIlničáři dnes ani kvůli zimní údržbě nevyjížděli, řekla mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová. „Na Šumavě byly ráno dešťové srážky, na Tachovsku sice sněžilo, ale sníh na teplejším povrchu silnic tál,“ řekla. Podle dopravního zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic jsou silnice sjízdné, místy ještě mohou být sněhové přeháňky. Nehoda se stala například v Žinkovech na jižním Plzeňsku nebo v Bezděkově na Klatovsku. Hasiči také zasahovali u nehody osobního auta v blízkosti obce Žilov na severním Plzeňsku.
Ráno se v kraji stalo několik dopravních nehod, jejich počet ale není nijak vysoký a zhruba odpovídá průměrnému dennímu počtu, řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle předpovědi meteorologů se budou srážky postupně během dne ze sněhových měnit na smíšené a dešťové. Na horách přetrvá sněžení až do odpoledne. Teploty stoupnou ke třem až šesti stupňům.
V sobotu se budou nejnižší noční teploty pohybovat většinou od tří do minus dvou stupňů Celsia a v neděli se slabší mraz vyskytne ještě na severu a východě území.
Dnes se v Čechách od západu místy objeví déšť nebo déšť se sněhem, zpočátku nad 500 metrů nad mořem, během dne nad 1000 metrů bude sněžit.
Na Moravě se srážky objeví jen ojediněle. Maximální teploty se dostanou na sedm až 11 stupňů Celsia. V sobotu bude během dne postupně místy až jasno s teplotami od 12 do 16 stupňů, na severovýchodě kolem deseti stupňů. V neděli se o jeden stupeň oteplí.
„Od počátku příštího týdne již mrazy na našem území pominou, rána budou poměrně teplá a přes den se dočkáme ojediněle až 20 stupňů Celsia,“ dodali meteorologové.
