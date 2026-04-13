Jemný písek ze severozápadní Afriky se nyní nachází ve vyšších vrstvách atmosféry zejména nad Čechami. Nad územím Česka se bude podle ČHMÚ nacházet i v několika dalších dnech. Pokud zaprší, může se prach výjimečně dostat až na zem.
„Přítomnost většího množství saharského prachu má vliv i na množství střední a vysoké oblačnosti a následně samozřejmě může ovlivnit i teploty (víc oblačnosti, takhle chladněji). Numerické modely s tímto vlivem nedokáží efektivně pracovat, takže mohou nepřesně modelovat teplotu a právě i množství oblačnosti,“ vysvětlil ČHMÚ.
Podle předpovědi ČHMÚ bude tento týden spíše oblačno, v úterý se místy očekávají přeháňky. V úterý bude při dešti chladněji, jinak ale teploty mohou stoupat k 18 či 20 stupňům, o víkendu až na 21 °C.
Jak bude další dny?
- Úterý ... Zataženo až oblačno, postupně místy občasný déšť nebo přeháňky. Noc 11 až 6 °C. Den 13 až 18 °C.
- Středa ... Zataženo až oblačno, v jihovýchodní polovině území místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Postupně od západu ustávání srážek a v Čechách částečné ubývání oblačnosti. Noc 9 až 4 °C. Den 12 až 17 °C.
- Čtvrtek ... Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C.
- Pátek ... Polojasno, při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Noc 7 až 2 °C. Den 15 až 20 °C.
- Sobota ... Jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Noc 6 až 2 °C. Den 17 až 22 °C.
- Neděla až úterý ... Oblačno až zataženo, v neděli místy polojasno. Postupně místy déšť nebo přeháňky, přechodně četnější. Noc 8 až 3 °C. Den 16 až 21 °C, postupně 10 až 15 °C.
