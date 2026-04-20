„Nejvýraznější bouřková aktivita aktuálně na severu Čech. Bouřky postupují k východu. Na čele linie může malinko fouknout, jinak nic výrazného ale nečekáme. Výjimečně se mohou objevit i krupky a přechodně intenzivněji zaprší,“ uvedli v neděli odpoledne meteorologové. Nebe nad Českem se oproti slunečné sobotě výrazněji zatáhlo. A zataženo hlásí ČHMÚ i na další dny.
„Počasí u nás bude zpočátku ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu zasahující do střední Evropy od severovýchodu až východu. Od středy se od severozápadu rozšíří do střední Evropy okraj oblasti vysokého tlaku vzduchu. Koncem týdne k nám pronikne kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou studený vzduch od severu,“ uvádí ČHMÚ ve své týdenní předpovědi.
„V pondělí a úterý bude převládat velká oblačnost a místy se vyskytne déšť, na horách i srážky sněhové. Ve středu a ve čtvrtek čekáme slunečné počasí, beze srážek. O něco více oblačnosti lze očekávat v pátek a v sobotu, kdy nelze vyloučit ojedinělé přeháňky. A v neděli přijde pravděpodobně více oblačnosti se srážkami a ochlazením,“ uvedli meteorologové.
„Do středy by odpolední teploty měly dosahovat většinou 10 až 15 °C, o něco tepleji by pak mělo být od čtvrtka do soboty s odpoledními teplotami až 18 °C. A v závěru týdne, v neděli, se podle aktuálních předpokladů výrazněji ochladí,“ pokračuje ČHMÚ.
„Ranní teploty budou po většinu týdne slabě nad bodem mrazu, ale ve středu v místech s vyjasněním a uklidněním větru klesnou až na -4 °C. Podobně i ve čtvrtek na jihozápadě a západě území,“ dodává aktuální předpověď.
Jak bude další dny?
- Pondělí ... Oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území v noci a zpočátku i během dne místy polojasno. Ojediněle v severní polovině území během dne místy přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřka, nad 900 m srážky smíšené nebo sněhové. Noc 7 až 2 °C. Den 11 až 16 °C.
- Úterý ... Oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, v polohách nad 800 m i srážky sněhové. Během dne od severovýchodu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Noc 5 až 1 °C. Den 10 až 15 °C.
- Středa ... Jasno až polojasno, během dne místy až oblačno. Noc +2 až -2 °C, při uklidnění větru až -4 °C. Den 12 až 16 °C.
- Čtvrtek ... Jasno až polojasno, zejména na severovýchodě území přechodně oblačno. Noc 5 ž 1 °C, na jihozápadě a západě až -2 °C. Den 15 až 19 °C.
- Pátek ... Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Noc 6 až 2 °C, při uklidnění větru až 0 °C. Den 14 až 18 °C.
- V sobotu bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky.
- V dalších dnech oblačno až zataženo, místy přeháňky, v polohách nad 600 m většinou sněhové. Noc 6 až 1 °C, postupně +2 až -3 °C. Den v sobotu 13 až 18 °C, v dalších dnech 8 až 13 °C.
