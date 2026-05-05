Silné bouřky by se podle ČHMÚ mohly objevit dnes večer a v první polovině noci zejména v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji.
„V dalších hodinách modely s vysokým rozlišením (níže mapka simulované radarové odrazivosti v 21:00) naznačují (a naznačuje to i aktuální vývoj bouřek) vznik bouřkové linie (squall line), která by měla zasáhnout zejména Karlovarský kraj a okolí. Postup linie bude směrem k severovýchodu do Podkrušnohoří a Krušných hor,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ na svém facebooku v úterý v podvečer.
„Bouřky nejsou výrazně silné, ale lokálně čekejte intenzivnější srážky (což bude spíše požehnání) a také vyšší nárazy větru. Pozor také na blesky. Na Plzeňsku se vyskytuje aktuálně řada výbojů do země,“ podotkli meteorologové.
„Nejsilnější bouřky aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje. Na čele linie postupující směrem k SV se mohou vyskytnout vyšší nárazy větru (i kolem 60 km/h) a intenzivní srážky,“ dodali později.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 milimetrů a při opakovaných bouřkách i více, lokálně tak mohou zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky.
Vítr by při bouřkách mohl v nárazech dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, mohl by tak i lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat rovněž menší kroupy, uvedli meteorologové.
Šéf hasičů o boji s ohněm v Českém Švýcarsku teď a před čtyřmi lety: Není to jednodušší, ale posunuli jsme se!
Současně doplnili, že vzhledem k přetrvávajícímu suchému, teplému a větrnému počasí prodloužili do odvolání výstrahu na nebezpečí požárů na Moravě a ve Slezsku. S ohledem na to by se lidé měli vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, odhazování nedopalků cigaret na zem nebo používání přenosných vařičů.
Šéf hasičů o zásahu v Českém Švýcarsku: Máme za sebou náročnou noc. Kdy dorazí posily?