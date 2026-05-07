Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný, pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Ve středu večer a v noci na dnešek přešla přes Čechy vlna silných bouřek. Zapršelo na celém území Čech, zatímco Moravě a Slezsku se prozatím srážky vyhnuly, uvedli dnes ráno meteorologové na facebooku. Nejvíce vody spadlo v bouřkách ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší úhrny hlásila stanice Ústí nad Labem, Kočkov, a to 34,5 milimetru.
Během dneška dorazí od západu další místní přeháňky, bouřky se objeví už jen ojediněle, deště by se mohl dočkat i východ republiky. Nejtepleji bude na jihu Moravy, kde teplota dosáhne až 23 stupňů Celsia, jinde bude chladněji, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 17 do 21 stupňů a na západě Čech jen kolem 15 stupňů.
V pátek bude oblačno až polojasno, pršet bude častěji jen na severních horách. Odpoledne se teploty dostanou k 15 až 19 stupňům, přes dvacet stupňů bude mít znovu jen jih Moravy.
Sobotní ráno bude velmi chladné, v údolích se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 a 22 stupňů, na jihu Moravy k 24 stupňům. Nejteplejší ze svátečního víkendu bude neděle, kdy se maxima dostanou na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až na 27 stupňů. Bude přibývat oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky i bouřky. Víc pršet by mělo na začátku příštího týdne.
Jak bude další dny?
- Čtvrtek se ponese ve znamení výrazných teplotních rozdílů mezi západní a východní částí území. Zatímco na západě denní teploty dosáhnou maximálně 14 °C, Morava a Slezsko si užije příjemných 19 až 23 °C. V průměru napříč ČR dosáhnou denní teploty 16 až 20 °C. Výjimečně se objeví přeháňky, od západu mohou přijít také bouřky. Po většinu dne bude panovat zvýšená oblačnost, které by mělo k večeru ubývat. Mírný vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
- V pátek by mělo oblačnosti již znatelně ubývat, ráno se však mohou vyskytnout mlhy. Po většinu dne by mělo být polojasno, především na horách pak mohou být častější přeháňky. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi 9 až 4 °C, denní maxima se vyhoupnou na 14 až 19 °C, na Moravě dokonce až na 23 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
- Sobota přinese již slunečnější počasí, během dne bude polojasno až skoro jasno. Ráno opět mohou překvapit mlhy, odpoledne bude při zvýšené oblačnosti docházet k ojedinělému výskytu přeháněk. V noci a k ránu některá údolí zasáhnou ještě přízemní mrazíky, stabilně se teplota může pohybovat i okolo 1 °C. V průměru dosáhnou noční teplotní minima 8 až 3 °C. Přes den by teploměr mohl ukázat 18 až 22 °C, na jižní Moravě až 24 °C. Rychlost slabého větru nepřesáhne 4 m/s.
- V neděli dojde ke značnému oteplení, přes den bude opět polojasno až skoro jasno. Počítat však bude třeba s ojedinělým výskytem přeháněk a někde i bouřek. K večeru bude od jihozápadu přibývat oblačnosti. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 8 až 4 °C, přes den rtuť v teploměru vystoupá k příjemným 20 až 25 °C, na jižní Moravě k 27 °C. Slabý vítr dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
