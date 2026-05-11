  • Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na Hodonínsku. 
  • Drážní hasiči museli v pondělí večer evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. 
  • Desítky výjezdů kvůli dnešním bouřkám měli také třeba krajští hasiči v sousedním kraji Vysočina. Čerpali vodu ze sklepů, pročišťovali kanalizace nebo odstraňovali bláto z vozovek.
  • Nový pracovní týden odstartoval zataženou až oblačnou oblohou. Od západu se přidával déšť nebo přeháňky, během dne místy i bouřky. 

„Silné bouřky zaměstnaly v pondělí odpoledne a večer jihomoravské hasiče. Do 23. hodiny zasahovali celkem u 53 událostí napříč krajem. Nejčastěji hasiči vyjížděli k čerpání vody, těchto zásahů evidovali 30,“ uvedli hasiči z HZS Jihomoravského kraje na Facebooku.

Drážní hasiči museli večer evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. „Nikdo nebyl zraněn, provoz v místě je omezen,“ sdělil před 22:00 médiím mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Desítky výjezdů kvůli bouřkám měli také třeba krajští hasiči v sousedním kraji Vysočina. Čerpali vodu ze sklepů, pročišťovali kanalizace nebo odstraňovali bláto z vozovek.

Hasiči bojovali s protrženou hrází. (11.5.2026)
Autor: Hasiči města Žďár nad Sázavou

„Úhrn srážek byl natolik vysoký, že došlo k protržení hráze opravovaného Horního rybníka. Voda se následně valila přes kurty do Smetanovy ulice a dále parkem u Ivana až do ulice Veselská,“ uvedli hasiči města Žďár nad Sázavou.

Rotorový oblak 

„Aktuálně nejsilnější bouřky máme na Hodonínsku a dále pak výrazná je buňka JZ od Bruntálu, která vykazuje supercelární znaky (pravostáčivá supercela). U této bouřky se mohou vyskytnout i mírně větší kroupy,“ popsal v pondělí ČHMÚ na sociálních sítích. Varoval i před buňkou u Bystřice pod Pernštejnem. Právě tam lidé zaznamenali silné krupobití.

Krupobití v okolí Bystřice nad Pernštejnem
Autor: Michal Dvořáček

V severních Čechách bouřky způsobily vzácný jev, kterému se říká rotorový oblak, neboli roll cloud. Vyfotil jej server Novinky v Libereckém kraji. 

Oblak se od častějšího sesterského shelf cloudu liší zejména tím, že se válec zcela odpojí od základny původní již slábnoucí bouřky a následně putuje krajinou osamoceně, aniž by přinášel srážky. Při jeho přechodu často zesílí vítr a prudce poklesne teplota, v tomto případě se ochladilo o sedm stupňů během deseti minut, píše k tomu server. 

Kroupy na Plzeňsku i Pardubicku

Kroupy padaly i na Plzeňsku, kde zaznamenali experti také velmi silnou bleskovou aktivitu. Stejně tomu bylo i na Pardubicku.

„Bouřky se vyskytují aktuálně na Vysočině a směřují k Orlickým horám,“ informoval k večeru meteorolog. Varoval, že přes jedno místo může přecházet i více bouřek a očekává se, že zde budou výraznější srážkové úhrny. Už nyní se na některých místech hlásí 40 mm srážek. „Výjezdů hasičů přibývá zejména kvůli přívalovým srážkám a v menší míře i ke spadlým stromům,“ dodávají na ČHMÚ.

V Jihočeském kraji hasiči řešili i likvidaci statné lípy poté, co do ní uhodil blesk. „Strom se stal nebezpečnou překážkou hrozící pádem na komunikaci. Po posouzení pracovníkem odboru životního prostředí byl potvrzen havarijní stav a hasiči provedli jeho pokácení,“ uvádí na sociální síti X. 

Na Vysočině měli hasiči v pondělí odpoledne kvůli počasí s bouřkami skoro dvě desítky výjezdů. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová k zásahům od 17:00. Ve Věchovně u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnici jich byla vrstva. Jestli způsobily škody, se zatím nedá odhadnout kvůli silnému dešti, řekl ČTK starosta Josef Pokorný (nestraník) po 18:00.

Na většině míst skončí výstraha v půlnoci. V Moravskoslezském kraji, ve většině Zlínského kraje a v malé části Olomouckého kraje je pak výstraha platná až do úterních 06:00. Meteorologové ji vyhlásili s nízkým stupněm nebezpečí. Počasí bude divočejší na východě. 

Snímky bouří sdílí lidé na sociálních sítí. Například na facebooku se ve skupině Lovci bouřek objevilo několik úchvatných snímků mraků a blesků. Zajímavé mraky se objevily především na Hodonínsku či v Šanově u Znojma.

Sledujte počasí na radaru Blesku

Největší teplotní šok dorazí v úterý. Pankrácovy ranní teploty klesnou na 5 až 1 °C a na řadě míst se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Denní maxima vystoupají jen na 8 až 12 °C, na jižní Moravě maximálně na 14 °C. Horské vrcholky může znovu pokrýt čerstvý sníh.

Servác přinese mrazivé ráno a teploty klesnou na 3 až -1 °C. Přízemní mrazíky mohou poškodit kvetoucí stromy nebo citlivou zeleninu. Přes den se teploty dostanou na 13 až 17 °C.

Květen je ideální čas k sázení okurek! Jak na to, abyste měli bohatou úrodu

Na Bonifáce se přidá další déšť. Ačkoliv čtvrtek začne ještě polojasnou oblohou, od západu se začne znovu zatahovat. Na většině území se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky.

Nejnižší noční teploty spadnou na 8 až 4 °C a místy se opět mohou objevit přízemní mrazíky. Odpolední maxima zůstanou mezi 14 a 18 °C.

Podle ČHMÚ bude od pátku až do soboty převládat zatažené počasí s deštěm nebo přeháňkami, místy se mohou objevit i bouřky. Denní teploty se budou většinou držet mezi 13 až 18 °C, rána zůstanou chladná s minimy kolem 10 až 5 °C.

Z následujících čtyř týdnů vychází podle dlouhodobé předpovědi jako nejteplejší poslední týden období, kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů a nejvyšší denní kolem 22 stupňů Celsia. „Období jako celek očekáváme srážkově průměrné až nadprůměrné. Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být kolem 20 mm, což by bylo velmi příznivé v dané situaci s nedostatkem srážek. Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť,“ uvedl ČHMÚ.

Video
Video se připravuje ...

Největší mýty o rakovině kůže? Nejhorší je nedělat nic! Říká dermatoložka. Kateřina Vavřínová

Fotogalerie
31 fotografií
Jihomoravští hasiči bojovali s následkem bouřek (11.5.2026)
Jihomoravští hasiči bojovali s následkem bouřek (11.5.2026)
Autor: HZS Jihomoravského kraje