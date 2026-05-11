- Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na Hodonínsku.
- Nový pracovní týden odstartoval zataženou až oblačnou oblohou. Od západu se přidával déšť nebo přeháňky, během dne místy i bouřky.
„Silné bouřky zaměstnaly v pondělí odpoledne a večer jihomoravské hasiče. Do 23. hodiny zasahovali celkem u 53 událostí napříč krajem. Nejčastěji hasiči vyjížděli k čerpání vody, těchto zásahů evidovali 30,“ uvedli hasiči z HZS Jihomoravského kraje na Facebooku.
Drážní hasiči museli večer evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. „Nikdo nebyl zraněn, provoz v místě je omezen,“ sdělil před 22:00 médiím mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Desítky výjezdů kvůli bouřkám měli také třeba krajští hasiči v sousedním kraji Vysočina. Čerpali vodu ze sklepů, pročišťovali kanalizace nebo odstraňovali bláto z vozovek.
„Úhrn srážek byl natolik vysoký, že došlo k protržení hráze opravovaného Horního rybníka. Voda se následně valila přes kurty do Smetanovy ulice a dále parkem u Ivana až do ulice Veselská,“ uvedli hasiči města Žďár nad Sázavou.
Rotorový oblak
„Aktuálně nejsilnější bouřky máme na Hodonínsku a dále pak výrazná je buňka JZ od Bruntálu, která vykazuje supercelární znaky (pravostáčivá supercela). U této bouřky se mohou vyskytnout i mírně větší kroupy,“ popsal v pondělí ČHMÚ na sociálních sítích. Varoval i před buňkou u Bystřice pod Pernštejnem. Právě tam lidé zaznamenali silné krupobití.
V severních Čechách bouřky způsobily vzácný jev, kterému se říká rotorový oblak, neboli roll cloud. Vyfotil jej server Novinky v Libereckém kraji.
Oblak se od častějšího sesterského shelf cloudu liší zejména tím, že se válec zcela odpojí od základny původní již slábnoucí bouřky a následně putuje krajinou osamoceně, aniž by přinášel srážky. Při jeho přechodu často zesílí vítr a prudce poklesne teplota, v tomto případě se ochladilo o sedm stupňů během deseti minut, píše k tomu server.
Kroupy na Plzeňsku i Pardubicku
Kroupy padaly i na Plzeňsku, kde zaznamenali experti také velmi silnou bleskovou aktivitu. Stejně tomu bylo i na Pardubicku.
„Bouřky se vyskytují aktuálně na Vysočině a směřují k Orlickým horám,“ informoval k večeru meteorolog. Varoval, že přes jedno místo může přecházet i více bouřek a očekává se, že zde budou výraznější srážkové úhrny. Už nyní se na některých místech hlásí 40 mm srážek. „Výjezdů hasičů přibývá zejména kvůli přívalovým srážkám a v menší míře i ke spadlým stromům,“ dodávají na ČHMÚ.
V Jihočeském kraji hasiči řešili i likvidaci statné lípy poté, co do ní uhodil blesk. „Strom se stal nebezpečnou překážkou hrozící pádem na komunikaci. Po posouzení pracovníkem odboru životního prostředí byl potvrzen havarijní stav a hasiči provedli jeho pokácení,“ uvádí na sociální síti X.
Na Vysočině měli hasiči v pondělí odpoledne kvůli počasí s bouřkami skoro dvě desítky výjezdů. Nejvíc práce měli na Žďársku a na Jihlavsku. Nejčastěji pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová k zásahům od 17:00. Ve Věchovně u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnici jich byla vrstva. Jestli způsobily škody, se zatím nedá odhadnout kvůli silnému dešti, řekl ČTK starosta Josef Pokorný (nestraník) po 18:00.
Na většině míst skončí výstraha v půlnoci. V Moravskoslezském kraji, ve většině Zlínského kraje a v malé části Olomouckého kraje je pak výstraha platná až do úterních 06:00. Meteorologové ji vyhlásili s nízkým stupněm nebezpečí. Počasí bude divočejší na východě.
Snímky bouří sdílí lidé na sociálních sítí. Například na facebooku se ve skupině Lovci bouřek objevilo několik úchvatných snímků mraků a blesků. Zajímavé mraky se objevily především na Hodonínsku či v Šanově u Znojma.
Největší teplotní šok dorazí v úterý. Pankrácovy ranní teploty klesnou na 5 až 1 °C a na řadě míst se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Denní maxima vystoupají jen na 8 až 12 °C, na jižní Moravě maximálně na 14 °C. Horské vrcholky může znovu pokrýt čerstvý sníh.
Servác přinese mrazivé ráno a teploty klesnou na 3 až -1 °C. Přízemní mrazíky mohou poškodit kvetoucí stromy nebo citlivou zeleninu. Přes den se teploty dostanou na 13 až 17 °C.
Na Bonifáce se přidá další déšť. Ačkoliv čtvrtek začne ještě polojasnou oblohou, od západu se začne znovu zatahovat. Na většině území se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky.
Nejnižší noční teploty spadnou na 8 až 4 °C a místy se opět mohou objevit přízemní mrazíky. Odpolední maxima zůstanou mezi 14 a 18 °C.
💧V pondělí konečně na většině území zaprší.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 9, 2026
❄️Ochlazení přinese následně i možnost sněžení na horách.
🥶Ledový muž Servác nám pak přinese ve středu pravděpodobně i ranní mrazíky.
Podle ČHMÚ bude od pátku až do soboty převládat zatažené počasí s deštěm nebo přeháňkami, místy se mohou objevit i bouřky. Denní teploty se budou většinou držet mezi 13 až 18 °C, rána zůstanou chladná s minimy kolem 10 až 5 °C.
Z následujících čtyř týdnů vychází podle dlouhodobé předpovědi jako nejteplejší poslední týden období, kdy se minimální noční teploty budou pohybovat kolem deseti stupňů a nejvyšší denní kolem 22 stupňů Celsia. „Období jako celek očekáváme srážkově průměrné až nadprůměrné. Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech by měl být kolem 20 mm, což by bylo velmi příznivé v dané situaci s nedostatkem srážek. Při srážkách budou převažovat přeháňky a bouřky, v některých lokalitách se vyskytne i déšť,“ uvedl ČHMÚ.
