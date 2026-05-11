Nový pracovní týden odstartuje zataženou až oblačnou oblohou. Od západu se přidá déšť nebo přeháňky, během dne místy i bouřky, na východě území mohou být silné.
Výstraha platí pro větší část území od 13:00. „Nejsilnější bouřky se zformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny, budou postupovat dále k východu a během noci přeházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána a celkem zde naprší 20 až 50 mm,“ uvedli meteorologové.
Na většině míst skončí výstraha v půlnoci. V Moravskoslezském kraji, ve většině Zlínského kraje a v malé části Olomouckého kraje je pak výstraha platná až do úterních 06:00. Meteorologové ji vyhlásili s nízkým stupněm nebezpečí.
Upozorňují ale, že lokálně může přívalový déšť způsobit škody. „Riziko vzniku lokálního zatopení, nebo přívalové povodně v členitějším reliéfu, doporučujeme sledovat v aplikaci Indikátor přívalových povodní,“ uvedli. V bouřkách by také měli být opatrní řidiči. „Je třeba brát v úvahu nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi,“ dodal ČHMÚ.
Největší teplotní šok dorazí v úterý. Pankrácovy ranní teploty klesnou na 5 až 1 °C a na řadě míst se objeví přízemní mrazíky. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Denní maxima vystoupají jen na 8 až 12 °C, na jižní Moravě maximálně na 14 °C. Horské vrcholky může znovu pokrýt čerstvý sníh.
Servác přinese mrazivé ráno a teploty klesnou na 3 až -1 °C. Přízemní mrazíky mohou poškodit kvetoucí stromy nebo citlivou zeleninu. Přes den se teploty dostanou na 13 až 17 °C.
Na Bonifáce se přidá další déšť. Ačkoliv čtvrtek začne ještě polojasnou oblohou, od západu se začne znovu zatahovat. Na většině území se přidá déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky.
Nejnižší noční teploty spadnou na 8 až 4 °C a místy se opět mohou objevit přízemní mrazíky. Odpolední maxima zůstanou mezi 14 a 18 °C.
💧V pondělí konečně na většině území zaprší.
❄️Ochlazení přinese následně i možnost sněžení na horách.
🥶Ledový muž Servác nám pak přinese ve středu pravděpodobně i ranní mrazíky.
Podle ČHMÚ bude od pátku až do soboty převládat zatažené počasí s deštěm nebo přeháňkami, místy se mohou objevit i bouřky. Denní teploty se budou většinou držet mezi 13 až 18 °C, rána zůstanou chladná s minimy kolem 10 až 5 °C.
Letošní ledoví muži tak svou pověst rozhodně nezklamou a po krátké ochutnávce léta vrátí Česko zpátky do chladného a deštivého května, které svým počasím připomíná spíše začátek března.
