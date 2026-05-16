„Od sobotního do pondělního rána očekáváme v oblasti Beskyd trvalý a vydatný déšť s úhrnem 40 až 70 milimetrů za 48 hodin. Případná hydrologická odezva nastane pravděpodobně až během neděle,“ uvedl Pavel Borovička z ČHMÚ.
Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes komunikace, déšť bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst.
