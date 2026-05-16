Původně ve výstraze vydané v pátek uvedli, že během dvou dnů může v Beskydech spadnout až 70 milimetrů. Zároveň ale upozorňovali, že výstrahu budou dále zpřesňovat.

Sledujte počasí na radaru Blesku

„Podle aktuální situace a nových meteorologických výstupů budou pravděpodobně úhrny srážek v oblasti Beskyd nižší, než byl předpoklad, a celkové úhrny srážek nebudou splňovat kritéria již platné výstrahy,“ sdělil dnes odpoledne ČHMÚ.

Původní varování před vydatným deštěm platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince a ve Zlínském kraji pro Vsetínsko.

Pět nezletilých Čechů uvízlo v pohoří Prenj: Záchranná akce trvala hodiny

Skupinka Čechů uvízla kvůli špatnému počasí v pohoří Prenj

Video
Video se připravuje ...

Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica

Fotogalerie
36 fotografií
Kroupy u u Bystřice pod Pernštejnem. (11.5.2026)
Kroupy u u Bystřice pod Pernštejnem. (11.5.2026)
Autor: reprofoto Facebook ČHMÚ/Václav Filipi.