Původně ve výstraze vydané v pátek uvedli, že během dvou dnů může v Beskydech spadnout až 70 milimetrů. Zároveň ale upozorňovali, že výstrahu budou dále zpřesňovat.
„Podle aktuální situace a nových meteorologických výstupů budou pravděpodobně úhrny srážek v oblasti Beskyd nižší, než byl předpoklad, a celkové úhrny srážek nebudou splňovat kritéria již platné výstrahy,“ sdělil dnes odpoledne ČHMÚ.
Původní varování před vydatným deštěm platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince a ve Zlínském kraji pro Vsetínsko.
