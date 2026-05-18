Po chladnějším období přijde v pondělí konečně oteplení. Vyšší oblačnost bude na východě spojená s doznívajícím deštěm. Očekávat lze polojasno až oblačno, především v Čechách následně až skoro jasno. K večeru se na západě můžou vyskytnout přeháňky, jinde budou spíše výjimečné. Denní teplotní maxima dosáhnou 16 až 21 °C, na horách se nad 1000 m n. m. budou pohybovat mezi 7 až 10 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Sledujte počasí na radaru Blesku
Oblačno až polojasno s přeháňkami lze očekávat během úterý. Ojediněle se vyskytnou také bouřky. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí od 9 do 5 °C, v případě malé oblačnosti hrozí pokles na 2 °C a výskyt přízemních mrazíků. Denní maxima dosáhnou 17 až 21 °C. Vítr dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
V úterý může napršet až 15 mm, tedy 15 litrů na metr čtvereční, v bouřkách až 25 mm. V dalších dnech pak ČHMÚ předpovídá nižší srážkové úhrny.
Ve středu bude ráno polojasno až skoro jasno, vyskytnout se můžou mlhy. Oblačnosti bude postupně od západu přibývat, místy se objeví i přeháňky či bouřky. K večeru by měly postupně ustávat. V noci teploty klesnou k 9 až 5 °C, přes den vystoupají k 18 až 22 °C. Slabý vítr opět nepřesáhne rychlost 4 m/s.
Čtvrtek přinese polojasno až oblačno, během dne se místy objeví přeháňky, ojediněle se vyskytnou též bouřky. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí od 11 do 6 °C, denní teplotní maxima mezi 18 až 22, na jižní Moravě až 24 °C. Maximální rychlost větru dosáhne 6 m/s.
V pátek lze očekávat polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou přeháňky, ty budou četnější zejména na severovýchodě území. Přes noc rtuť v teploměru klesne k 11 až 6 °C, během dne vystoupá na 17 až 22 °C. Vítr opět dosáhne maximální rychlosti 6 m/s.
Během víkendu by mělo být polojasno až oblačno. Místy bude třeba opět počítat s přeháňkami, ojediněle též s bouřkami. Noční teplotní minima v rozmezí 12 až 7 °C, denní maxima mezi 19 až 23 °C.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok. hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica